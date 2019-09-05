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Путин и Медведчук обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами

15:02 5.09.2019
Виктор Владимирович Медведчук. Фото с сайта wikimedia.org
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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"Мы многие вопросы обсуждали, в том числе и вопросы, связанные с освобождением наших граждан", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос по итогам встречи с российским лидером.

"Ничего больше сказать нельзя, потому что все будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена. Думаю, что все должно быть хорошо", - цитирует Медведчука ТАСС.

Ранее Медведчук выразил мнение, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной может состояться в ближайшие дни. Конкретный срок он называть не стал.

Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ сказал, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция". "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы обмен состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.

Темы: Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 17:03
Гость: Однако

Гитлер и Власов - обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, совпадение? Не думаю..
05.09.2019, 16:57
Гость: Об истоке "вопросов обмена":

Народ Украины ворюгу турнул, -
Встревоженный Кремль завопил: "Караул!",
За Крымом Донбасс посягнул сделать "нашим",
Чем и заварил 'сепаратную' кашу...
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