СМИ узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей

14:57

Администрация президента совместно с профильными госслужащими обсуждают план создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в Рунете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких ведомств.

Сотрудники трех медиакомпаний подтвердили газете, что участвовали в обсуждениях такой идеи с чиновниками. Сейчас концепция проекта только на стадии дискуссии. В качестве примеров аналогов собеседники издания привели систему измерений телеаудитории и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС).

Собеседники считают, что государственная система интернет-учета в первую очередь предназначена для учета показов российского профессионального видеоконтента (сериалы и отечественные шоу). «Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения», — говорится в материале.

Помимо этого, отмечают источники, сбор данных по аудитории в интернете должен решить управленческие задачи властей, которые хотят понимать, какой контент смотрят граждане в Сети и какие площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.

Отмечается, что создание системы интернет-учета приведет к большому количеству технических и организационных сложностей. Прежде всего остается непонятным, какими образом властям удастся убедить крупнейшие интернет-компании, включая зарубежные, установить себе подобный счетчик, считают собеседники.