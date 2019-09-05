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СМИ узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей

14:57 5.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Администрация президента совместно с профильными госслужащими обсуждают план создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в Рунете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких ведомств.

Сотрудники трех медиакомпаний подтвердили газете, что участвовали в обсуждениях такой идеи с чиновниками. Сейчас концепция проекта только на стадии дискуссии. В качестве примеров аналогов собеседники издания привели систему измерений телеаудитории и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС).

Собеседники считают, что государственная система интернет-учета в первую очередь предназначена для учета показов российского профессионального видеоконтента (сериалы и отечественные шоу). «Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения», — говорится в материале.

Помимо этого, отмечают источники, сбор данных по аудитории в интернете должен решить управленческие задачи властей, которые хотят понимать, какой контент смотрят граждане в Сети и какие площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.

Отмечается, что создание системы интернет-учета приведет к большому количеству технических и организационных сложностей. Прежде всего остается непонятным, какими образом властям удастся убедить крупнейшие интернет-компании, включая зарубежные, установить себе подобный счетчик, считают собеседники.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 17:59
Гость: личный опыт

давно уже пора сделать вход в интернет исключительно по паспорту.
Доступ с 18 лет. Только лишь определенный перечень сайтов - научных, образовательных и пр. сделать доступным детям до 18 лет.
05.09.2019, 17:04
Гость: Учет

интернет стада.
05.09.2019, 15:48
Гость: че

"Прежде всего остается непонятным, какими образом властям удастся убедить крупнейшие интернет-компании, включая зарубежные, установить себе подобный счетчик, считают собеседники." - а че, сложно догадаться как будут убеждать? у кого не будет счетчика - тупо заблокируют, благо опыт блокировок уже богатый.
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