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Путин оценил подход Сталина к вопросу принадлежности Курильских островов

16:40 7.09.2019
Фото: Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин оценил подход лидера СССР Иосифа Сталина к вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме, трансляцию которой провел телеканал «Россия 24».

«Давайте будем на это опираться, как на исходную точку, — сказал президент, имея в виду положение в регионе, сложившееся в 1945 году. — Папаша все забрал, и дело с концом! Отец народов!»

5 сентября глава государства ответил на призыв японской стороны заключить мирный договор, заявив, что Россия готова это сделать. По словам российского лидера, Москва и Токио будут двигаться к решению проблемы мирного договора на основе декларации 1956 года, которая была подписана председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным и премьер-министром Японии Итиро Хатоямой, пишет Lenta.ru.

Ранее, 4 сентября, Абэ заявил о желании вывести переговоры по мирному договору с Владимиром Путиным на новый уровень. Токио рассчитывает на проведение «откровенного диалога».

Темы: Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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08.09.2019, 00:15
Гость: )))?

В сыночки набивается.
07.09.2019, 22:51
Гость: Время меняет. И не только людей

Придет время и он оценит подход Хрущева к вопросу принадлежности Крыма.
07.09.2019, 22:12
Гость: Знатоку

А вот отходы калийного производства, которых горы в Соликамске, японцев очень даже интересовали.
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