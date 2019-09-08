11:28

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке в Российской академии наук.

Путин заявил журналистам, что не знает лично того кандидата, за которого проголосовал, но надеется, что кандидат – "хороший, порядочный человек", сообщают Вести. Он выразил надежду, что на текущих выборах представлены достойные кандидаты.

Президент также отметил, что ему важно не количество кандидатов, а качество их работы. "В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, а важно, какого качества",— скащал он.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Жители Москвы выбирают депутатов Мосгордумы.