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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

11:28 8.09.2019
Фото с сайта vesti.ru
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Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке в Российской академии наук.

Путин заявил журналистам, что не знает лично того кандидата, за которого проголосовал, но надеется, что кандидат – "хороший, порядочный человек", сообщают Вести. Он выразил надежду, что на текущих выборах представлены достойные кандидаты.

Президент также отметил, что ему важно не количество кандидатов, а качество их работы. "В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, а важно, какого качества",— скащал он.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Жители Москвы выбирают депутатов Мосгордумы.

Темы: Выборы в органы власти в России, Мосгордума, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.09.2019, 12:08
Гость: Скептик

Какой смысл голосовать неизвестно за кого?
Промолчал бы...
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