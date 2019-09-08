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В России проходит голосование на выборах в регионах

09:56 8.09.2019
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В России стартовали региональные и местные выборы. В 00:00 мск открылись избирательные участки в Сахалинской области, в 02:00 началось голосование в Забайкальском крае, в столице и Санкт-Петербурге участки открылись в 8 утра мск.

В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.

Также в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания и областные думы — это Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Татарстан, Крым, Севастополь, Тыва, Хабаровский край, Брянская, Волгоградская, Тульская области и Москва.

Сегодня же в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае проходят довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. В Новосибирске, Улан-Уде и Анадырь выбирают мэров, в столицах 22 регионов избирают городские думы.

На выборы 2019 года Мосгоризбирком зарегистрировал 225 кандидатов. В ходе прошлой кампании в 2014 году было зарегистрировано 258 кандидатов. Отказ в 2019 году получили 57 человек, в том числе основные кандидаты непарламентской оппозиции. Оспорить отказ удалось одному из них. В рамках прошлой кампании отказали в регистрации 107 претендентам.

В Москве на фоне подготовки к выборам в городской парламент прошло несколько крупных митингов после недопуска некоторых оппозиционных кандидатов на выборы из-за большого процента брака в подписях, напоминает РБК

 

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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08.09.2019, 10:41
Гость: Марк Твен

Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать.
08.09.2019, 10:37
Гость: 8 сентября

Выборы, выборы!
Кандидаты - (единоросы).
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