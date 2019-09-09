Оппозиция получила 20 из 45 мест в Мосгордуме

13:05

Системная оппозиция на выборах в Мосгордуму получила 20 из 45 мест. По итогам голосования 8 сентября, КПРФ победила в 13 округах, «Яблоко» — в четырех, «Справедливая Россия» — в трех, следует из данных горизбиркома после обработки 100% протоколов.

Так, от КПРФ в Мосгордуму прошли: Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (21-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер гордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

От «Яблока»: Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ), а также самовыдвиженец Дарья Беседина, поддержанная «Яблоком» (8-й округ).

От «Справедливой России»: Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ).

Парламентариями от власти стали девять действующих членов фракции «Единая Россия», шедших самовыдвиженцами, а также трое действующих членов Мосгордумы из провластного объединения «Моя Москва». Также в Мосгордуму вошли 13 кандидатов-самовыдвиженцев, которых, по сообщениям СМИ, поддерживает мэрия.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что фракция единороссов будет сформирована из самовыдвиженцев, в нее войдут 24-25 депутатов.

Глава «Единой России» в Москве Андрей Метельский не смог переизбраться и выборы проиграл. Его обошел коммунист Сергей Савостьянов. За несколько дней до выборов Фонд борьбы с коррупцией выпустил два расследования о бизнесе Метельского и недвижимости его семьи.