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Оппозиция получила 20 из 45 мест в Мосгордуме

13:05 9.09.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Системная оппозиция на выборах в Мосгордуму получила 20 из 45 мест. По итогам голосования 8 сентября, КПРФ победила в 13 округах, «Яблоко» — в четырех, «Справедливая Россия» — в трех, следует из данных горизбиркома после обработки 100% протоколов.

Так, от КПРФ в Мосгордуму прошли: Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (21-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер гордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

От «Яблока»: Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ), а также самовыдвиженец Дарья Беседина, поддержанная «Яблоком» (8-й округ).

От «Справедливой России»: Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ).

Парламентариями от власти стали девять действующих членов фракции «Единая Россия», шедших самовыдвиженцами, а также трое действующих членов Мосгордумы из провластного объединения «Моя Москва». Также в Мосгордуму вошли 13 кандидатов-самовыдвиженцев, которых, по сообщениям СМИ, поддерживает мэрия.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что фракция единороссов будет сформирована из самовыдвиженцев, в нее войдут 24-25 депутатов.

Глава «Единой России» в Москве Андрей Метельский не смог переизбраться и выборы проиграл. Его обошел коммунист Сергей Савостьянов. За несколько дней до выборов Фонд борьбы с коррупцией выпустил два расследования о бизнесе Метельского и недвижимости его семьи.

Темы: Выборы в органы власти в России, Мосгордума
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 21:40
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

При такой рекламе, какой получила оппозиция от Единой России, я считаю, что оппозиция эти выборы, как бы помягче выразиться, профукала.
09.09.2019, 21:40
Гость: Вообще-то

ежли ЕдРо набрало в сумме большинство, то прочим партиям в Мос.думе просто нечего делать -окромя как П.., получать бабло и проворачивать личные делишки..
Т.К., все решения будут проходить под Одобрямс большинства иль (лучших людей страны), т.е. о какой-то продуктивно-дискуссионной работе речь идти просто не может.
Посему есть рац.предложение -оставить 1-го лучшего из лучших, для согласования.. решений пгавительства, а всех прочих занять каким-либо нужно-полезным делом, к примеру строить 2-ю очередь к-ма Восточный иль еще что куда копать-закапывать.
09.09.2019, 19:58
Гость: таки-да

"о. Каким образом члены партии"- сто лет в обед , чудесам в решете .Вон, к примеру,так называемая рыночная экономика постоянно воспроизводит дефицит платежеспособного спроса для широких слоев трудящихся(из-за изымаемого из их карманов-потенциального платежеспособного спроса , " марксистского "гешефта) а, "ученые" придумали этому событию термин -кризис перепроизводства , и наивные массы верят в форму слова а ,не в суть ..Наука НЛП в действии.
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