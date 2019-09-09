Купить алкоголь и табак можно будет по смартфону вместо паспорта

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В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение.

Об этом вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил в интервью газете «Известия».

«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», - отметил Акимов.

По его словам, эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых трансакций.

Чтобы контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем, будут установлены считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков, либо устройства с технологией распознавания лиц, однако это, по словам Акимова, «законодательно очень непросто».

Приложение будет доступно для устройств, работающих под управлением систем iOS и Android. Также будет выпущена версия для платформы «Аврора». После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды.

Вице-премьер также допустил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц могут стать обязательными в России в течение нескольких лет.