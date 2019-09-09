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Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга при рекордно низкой явке

12:55 9.09.2019
Беглов
Александр Беглов. Фото с сайта kremlin.ru
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,47% после обработки 98,93% протоколов на выборах губернатора.

Об этом журналистам сообщил глава горизбиркома Виктор Миненко.

Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набирает 16,85% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» - 15,99%.

При этом выборы губернатора Петербурга прошли при рекордно низкой явке избирателей, отмечает «Фонтанка». На участки пришли только 30,05% горожан.

Напомним, за девять дней до выборов конкурент Александра Беглова, выдвинутый КПРФ Владимир Бортко вдруг понял: кампания - игра в поддавки, а карты краплёные. Он отказался участвовать в выборах, оставив основного кандидата в бюллетене в компании конкурентов от «Справедливой России» и «Гражданской платформы».

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 16:46
Гость: Путник

Очки протри. То количество бабла, что ему дали, у города никогда небыло. Он доехал то, что делалось до него, за пол года Школу, детсад, станцию метро не построить. У него уши "вытянулись" как за них тянули, особенно сми, которые кроме него ничего не видели. Так что протри очки и смотри.
09.09.2019, 16:27
Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство

Я не доверяю тому, в чем не могу лично убедиться. Я не доверяю словам людей которых совершенно не знаю или заявлениям тех кто имеет тот или иной корыстный интерес. Для доверия им нет никаких оснований. И пока не будет доказано обратное, считаю выборы сфальсифицированными, а власть якобы избранную на фальшивых выборах - незаконной. Незаконная власть - незаконное государство.
09.09.2019, 15:43
Гость: ...

Мой голос был отдан Беглову. За короткий период он сделал столько, сколько предыдущий не сделал за весь срок. Посмотрим, что будет дальше
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