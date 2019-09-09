Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга при рекордно низкой явке

12:55

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,47% после обработки 98,93% протоколов на выборах губернатора.

Об этом журналистам сообщил глава горизбиркома Виктор Миненко.

Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набирает 16,85% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» - 15,99%.

При этом выборы губернатора Петербурга прошли при рекордно низкой явке избирателей, отмечает «Фонтанка». На участки пришли только 30,05% горожан.

Напомним, за девять дней до выборов конкурент Александра Беглова, выдвинутый КПРФ Владимир Бортко вдруг понял: кампания - игра в поддавки, а карты краплёные. Он отказался участвовать в выборах, оставив основного кандидата в бюллетене в компании конкурентов от «Справедливой России» и «Гражданской платформы».