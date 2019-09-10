Почему спустя 20 лет в теракте на Гурьянова нашли след ФСБ

19:31

В 20-ю годовщину событий на улице Гурьянова в соцсетях активизировались пользователи и боты, обвиняющие власти России в теракте

Опрошенные Царьградом эксперты призвали привлечь их к уголовной ответственности и объяснили, кому выгодно выставлять ФСБ в плохом свете.

Взрыв на Гурьянова © РИА Новости, Дмитрий Коробейников

На минувшей неделе в России вспоминали одни из самых страшных страниц нашей истории. Прошло 15 лет с захвата в заложники учеников школы в Беслане и 20 лет со взрыва жилого здания на улице Гурьянова в Москве. В двух терактах погибли около 440 человек.

Члены семей, очевидцы событий с горечью вспоминают нестабильные 1990-е и начало 2000-х, когда спонсируемые из-за рубежа боевики держали в страхе всю страну. Однако до сих пор находятся те, кто пытается использовать кровавые страницы российской истории в своих политических целях.

За последние сутки в соцсетях активизировались боты и реальные пользователи, объявившие виновником взрыва на улице Гурьянова спецслужбы. Так, некий Георгий Москалец называет организатором Федеральную службу безопасности (ФСБ).

08.09.1999. На первом этаже жилого дома на улице Гурьянова в Москве произошёл взрыв, в результате которого были полностью уничтожены два подъезда, погибли 106 человек, а 690 были ранены. Этот взрыв был частью серии террористических актов, осуществленных ФСБ РФ в сентябре 1999 года, – говорится в твите.

@angolmua идёт дальше и утверждает, что ФСБ стоит не только за взрывом на Гурьянова, но и за захватом заложников на Дубровке и другими известными терактами.

Сторонники теории заговора жалуются, что власти якобы гасят память и делают всё, чтобы не освещать трагичные события.

«Сегодня 20 лет взрыву дома на Гурьянова. Для меня это ещё и личное горе. Там погибла сестра моего ближайшего друга. Путинская власть, конечно, старается те взрывы не вспоминать. Но их надо помнить», – твитнул Проф. Преображенский.

Обвиняя власть в «умалчивании», её враги, наверное, безмерно радуются публикациям о терактах, которые на самом деле выходят на федеральных СМИ. Но радуются не потому, что власть их услышала, а тому, что это повод лишний раз высказаться. Так, некий пользователь (реальный или бот) под ником «Румынская сотня» прокомментировал фотогалерею RT, посвящённую взрыву на улице Гурьянова, призывом к госперевороту.

«Пока не посадите виновных во взрывах Путина с зондеркомандой и не дадите оценку построенной ими азиатской деспотии, вашу безопасность гарантировать будет некому, ваша страна захвачена самым страшным мафиозным террористическим наркотрафикантским коррумпированным режимом в истории», – пишет он.

Об «адекватности» и «объективности» пользователя позволяет судить его самоописание в Twitter. Себя «Румынская сотня» охарактеризовал так: «родился на Украине, гражданин Румынии и Молдовы... шпионаж и пропаганда, либеральный фундаментализм».

Дискредитацией ФСБ в эти дни занимаются не только соцсети, но и некоторые издания. Вот что сообщает интернет-газета Грани.ру, ранее принадлежавшая Борису Березовскому: "Взрывы домов переломили общественное мнение России в пользу войны в Чечне и обеспечили воцарение Владимира Путина. Двадцать лет спустя общество не знает и не желает знать правды о трагедии".

Если бы таких твитов были единицы, можно было бы закрыть на них глаза. Но когда они распространяются словно вирусы, это напоминает политическую кампанию.

Опрошенные Царьградом эксперты призывают привлечь распространяющих дезинформацию людей к юридической ответственности.

"Если у вас действительно есть какие-то сведения, вы напишите в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Либо несите уголовную ответственность за ложное доносительство", – прокомментировал Царьграду полковник в запасе и военный писатель Владимир Кошелев.

По его мнению, фейки о причастности ФСБ нацелены на то, чтобы «расколоть общество».

С ним согласен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. «Мы знаем, что на Западе существуют определённые технологии разрушения государства. И одной из них является разрушение опорных основ государственности, к которым относятся ФСБ, армия, Росгвардия и так далее. Мы это уже проходили в 1990-е годы. Я хорошо помню, как на нашу армию нещадно выливали грязь. В конце концов, армия морально рухнула, а за ней рухнул и Советский Союз», – рассказал Баранец.

Бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел» полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин считает абсурдной саму логику обвинений в адрес спецслужб.

«Представьте, вас назначают, скажем, министром чрезвычайных ситуаций, и вы сами же провоцируете пожары. Или ещё какие-то катастрофы. Вам же скажут, что вы не справляетесь. Ты сел, и уже пошло одно за другим. Снесут. Если рассуждать на бытовом уровне, заинтересованность спецслужб (в теракте – прим. Царьграда) – это глупость высшей степени», – считает Клюкин.

Эксперт обратил внимание, что дискредитация ФСБ происходит в то время как в России прошли муниципальные выборы, а ЕС пытается вернуть Москву в G7.

Макрон начинает делать такой откат, что «мы будем взаимодействовать с Россией». Германия потихоньку в нашу сторону смотрит. А это крайне беспокоит ястребов в США. Поэтому используется всё, что бы ни упало на мельницу новых потрясений и массового недовольства в России, – добавил Клюкин.

Twitter с его 300 знаками – не та площадка, чтобы рассуждать о виноватых в столь громких терактах, как взрыв на улице Гурьянова и захват школы в Беслане. Но это не освобождает от ответственности тех, кто на крови невинных жертв пытается заработать политические очки и голословно обвиняет ФСБ в убийстве своих же граждан.

Автор - Камран Гасанов