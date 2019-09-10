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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

07:00 10.09.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.

В частности, со своих постов были уволены руководители Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин.

Кроме того, от должности был освобожден первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

Вместе с этим были произведены новые назначения. Пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, старший советник юстиции Алексей Ежов сменил его на посту главы надзорного ведомства в Дагестане. СУ СКР в Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда, управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — генерал-майор полиции Андрей Янишевский.

Ранее стало известно, что Путин уволил старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова. В Следственном комитете генерал занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и других подобных категорий граждан. Выслуга лет Комиссарова составила около 50 лет.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 14:41
Гость: иван з.

Нужно разделять звание и должность. Речь идёт именно об освобождении и назначении на должность.Указом президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724[30] определены федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых непосредственно осуществляет президент Российской Федерации, а также федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным органам исполнительной власти:

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Министерство обороны Российской Федерации
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба судебных приставов
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)
Служба внешней разведки Российской Федерации и и.д.(не влезут в один пост) . Руководители федеральных и региональных органов этих ведомств назначаются президентом.
10.09.2019, 14:25
Гость: Поручик

Кремлевский инкубатор миллиардеров работает исправно, проворовался, набрал взяток, сколотил состояние все хватит иди на пенсию или другую работу, нужно дать возможность и другим обогатиться. Увольнение 30 генералов это не чистки рядов а очередная ротация и перетасовка персонала. На смену одним взяточникам и казнокрадам приходят другие еще более тупые и жадные, максимальное наказание отстранение от должности и перевод на другую аналогичную работу или временная отсидка за границей на вилле пока дома пыль не уляжется и дело адвокаты не закроют. А потом можно и возвращается и красть по новой на новом теплом месте.
10.09.2019, 13:57
Гость: xmyr

Да охрана Кремля набраная в ВРЕМЯ ВОЙНЫ, была действительно элита. Они были все уволены в конце 40х.
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