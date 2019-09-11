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Медведев распорядился отменить действие нормативных актов СССР и РСФСР

16:03 11.09.2019
Дмитрий Медведев
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Данную меру должны реализовать до конца текущего года.

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе актов СССР - о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие, отмечает РИА Новости.

Медведев отметил, что правительству предстоит работа по отсеву ненужных и устаревших нормативов, «которые вредят развитию страны и ограничивают экономику», сообщает «Российская газета».

«Я согласен, что совокупность прежних нормативных актов - еще советского периода и РСФСР, да и некоторых актов, которые принимались в новейший период создает тяжелые условия для работы, - сказал он в эфире программы "Диалог". - Можно привести много примеров, чтобы позабавить присутствующих, но это уже не забавно, а надоело, а раз это так, у нас возникла вот эта модель, которую окрестили регуляторной гильотиной».

Глава правительства добавил, что нужно перейти к совершенно другим началам контрольно-надзорной деятельности, которая должна быть в интересах потребителей, «а не в интересах контрольных организаций, для которых чем больше проверок, тем больше палочек - соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют».

Темы: Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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11.09.2019, 20:18
Гость: предпенсионер

Судя по сегодняшнему "Диалогу", отменят всё: и 8-часовой рабочий день, и пенсии, и рабочие места. Вперед к светлому феодальному обществу!
11.09.2019, 20:05
Гость: Влад 33

Раньше говорил и теперь - «необходимо освобождаться от оков», отменяя ненужные и кабальные договора!.. -Очнулись? Но Медведеву необходимо помощники в этом вопросе, так как ни один человек в мире, в одиночку , такой огромный и важный объём работы не перелопатит..((.. Но надеюсь, что начало положено..
Очень хочется, чтоб «хитросделанные» не ссылались на принятые когда-то ( при царе горохе) какие-то , только ими и выисканные нормативные акты прошедших лет и документы..
11.09.2019, 19:48
Гость: неравнодушная

...неужели пенсии и стаж работ в СССР отменят???...
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