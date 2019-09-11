Медведев распорядился отменить действие нормативных актов СССР и РСФСР

16:03

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Данную меру должны реализовать до конца текущего года.

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе актов СССР - о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие, отмечает РИА Новости.

Медведев отметил, что правительству предстоит работа по отсеву ненужных и устаревших нормативов, «которые вредят развитию страны и ограничивают экономику», сообщает «Российская газета».

«Я согласен, что совокупность прежних нормативных актов - еще советского периода и РСФСР, да и некоторых актов, которые принимались в новейший период создает тяжелые условия для работы, - сказал он в эфире программы "Диалог". - Можно привести много примеров, чтобы позабавить присутствующих, но это уже не забавно, а надоело, а раз это так, у нас возникла вот эта модель, которую окрестили регуляторной гильотиной».

Глава правительства добавил, что нужно перейти к совершенно другим началам контрольно-надзорной деятельности, которая должна быть в интересах потребителей, «а не в интересах контрольных организаций, для которых чем больше проверок, тем больше палочек - соответственно, за это и премируют, за это так или иначе поощряют».