Минобороны решило взыскать с двух бывших офицеров 600 миллионов

15:40

Минобороны направило в Московский гарнизонный военный суд иск на 597,5 млн руб. к бывшему главе Военно-научного комитета (ВНК) при Генштабе полковнику Олегу Гузенко и экс-руководителю 853-го военного представительства министерства подполковнику Евгению Чикину. Оба в 2018 году были приговорены к трем годам колонии-поселения условно за злоупотребление должностными полномочиями.

Оба офицера выступали со стороны заказчика в крупном проекте Минобороны, который инициировал предыдущий министр Анатолий Сердюков.

В частности, в 2011 году в Германии Сердюков был приглашен на полигон бундесвера, оборудованный комплексом средств лазерной имитации стрельбы и поражения (КСЛИСП). На учениях использовались боевая техника и оружие, но выстрелы заменяли световые и лазерные лучи, а реальность бою придавало соответствующее шумовое сопровождение.

Сердюков решил оборудовать аналогичным образом самый большой в Европе полигон центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино (Нижегородская область) и лично подписал контракт с немецкой компанией Rheinmetall Defence Electronics Gmbh, которая и демонстрировала свои достижения, сообщает «Коммерсант».

Немцы изготовили оборудование, но оно так и осталось на складе в Дюссельдорфе. Запланированную на 2013 год поставку отложили, поскольку «Спецстрой» не уложился в сроки при возведении объектов для хранения комплекса, что являлось необходимым условием контракта - оказавшийся «на улице» комплекс сразу лишился бы гарантии.

Спустя год против России были введены санкции, а Rheinmetall расторгла контракт из-за «запретительных действий властей Германии».

В 2015 году проект полигона приостановили после прокурорской проверки, а вновь открыли только спустя два года. Тогда же военные вспомнили про КСЛИСП, все это время пролежавший на немецком складе. Было возбуждено дело против Гузенко и Чикина.

Rheinmetall получила €50,3 млн в качестве 95% предоплаты еще в 2010–2011 годах. Оставшиеся €12,5 млн, или 597,5 млн руб., были перечислены «Оборонсервису» в 2013 году, а тот перевел их немецкой компании.

По версии следствия, офицеры, подписывавшие этот транш, «достоверно знали, что работы выполнены не в полном объеме, но обоснованных претензий к исполнителю контракта не предъявили», поскольку пытались «создать у вышестоящего командования видимость достижения результатов в служебной деятельности».