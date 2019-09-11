«Ростелеком» закупит почти 360 тысяч планшетов для переписи населения

11:11

«Ростелеком» намерен закупить 359 041 планшет для проведения в 2020 году очередной переписи населения.

Оператор планирует закупить планшеты с предустановленной системой «Аврора» (бывшая Sailfish Mobile OS Rus), разработчики которой на 75% принадлежат «Ростелекому». Устройства должны иметь предоставленные оператором SIM-карту и мобильное приложение, карту памяти, чехол и закрепленный стилус, сообщает NEWSru.com.

Технические характеристики устройств должны быть следующими: от 2 ГБ оперативной памяти, от 8 ГБ встроенной памяти, модуль NFC, основная камера с разрешением не менее 5 Мп, фронтальная с разрешением не менее 2 Мп. Вес планшета должен быть не более 700 граммов, а поставщик обязан предоставить гарантию на 1,5 года на все комплектующие и в течение 48 часов менять вышедшие из строя устройства во время переписи (с 1 октября по 31 октября 2020 года).

После окончания переписи часть планшетов останется в Росстате, а остальные будут переданы для использования в разных проектах, включая нацпрограмму «Цифровая экономика».

По мнению ведущего аналитика Fintech Lab Сергея Вильянова, указанные в документах характеристики в целом типичны для планшета стоимостью 8-10 тысяч рублей. Исключение составляют модуль NFC, который обычно есть в более дорогих устройствах. Также Вильянова удивило требование о поддержке устройствами FLAC – формата аудио для воспроизведения HiFi-звука.

Заказ на планшеты планируется разместить 1 ноября.