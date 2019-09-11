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«Ростелеком» закупит почти 360 тысяч планшетов для переписи населения

11:11 11.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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«Ростелеком» намерен закупить 359 041 планшет для проведения в 2020 году очередной переписи населения.

Оператор планирует закупить планшеты с предустановленной системой «Аврора» (бывшая Sailfish Mobile OS Rus), разработчики которой на 75% принадлежат «Ростелекому». Устройства должны иметь предоставленные оператором SIM-карту и мобильное приложение, карту памяти, чехол и закрепленный стилус, сообщает NEWSru.com.

Технические характеристики устройств должны быть следующими: от 2 ГБ оперативной памяти, от 8 ГБ встроенной памяти, модуль NFC, основная камера с разрешением не менее 5 Мп, фронтальная с разрешением не менее 2 Мп. Вес планшета должен быть не более 700 граммов, а поставщик обязан предоставить гарантию на 1,5 года на все комплектующие и в течение 48 часов менять вышедшие из строя устройства во время переписи (с 1 октября по 31 октября 2020 года).

После окончания переписи часть планшетов останется в Росстате, а остальные будут переданы для использования в разных проектах, включая нацпрограмму «Цифровая экономика».

По мнению ведущего аналитика Fintech Lab Сергея Вильянова, указанные в документах характеристики в целом типичны для планшета стоимостью 8-10 тысяч рублей. Исключение составляют модуль NFC, который обычно есть в более дорогих устройствах. Также Вильянова удивило требование о поддержке устройствами FLAC – формата аудио для воспроизведения HiFi-звука.

Заказ на планшеты планируется разместить 1 ноября.

Темы: «Ростелеком», Росстат
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Комментарии читателей
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11.09.2019, 15:04
Гость: Наталия

я вообще не понимаю, зачем проводить перепись населения при такой мобильности этого самого населения? Те, кто живёт и работает более-менее постоянно уже сотни раз пересчитан - и прописка есть и СНИЛС и ИНН, на которые регулярно капают отчисления. И в списках выборщиков мы есть. Сейчас даже младенцам прямо в роддоме выписывают документы. Все учтены! А кто не захочет светиться, того и принудить не смогут. Всякие там мигранты и перекати-поле. За 30 лет существования этой власти меня НИ РАЗУ не пересчитали. Хоть я и живу на одном месте более 50 лет. Неужели нужно ещё тратить миллиарды народных денег на эту бессмысленную затею?
11.09.2019, 14:27
Гость: Олег

FLAC подерживает не сам планшет, а программа воспроизведения аудиофайлов, или иными словами медиаплеер. Самому планшету глубоко наплевать, mp3 это или FLAC/APE. Но проблема в том, что для ОС "Аврора" таких плееров может и не существовать. А вот для ОС Windows и Android таких навалом. А так предположение - в тендере победит Huawei.
11.09.2019, 13:57
Гость: вщт

вот именно, что не валяются, для того все и организуется
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