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Депутаты одобрили законопроект о создании единой базы о гражданах России

13:51 12.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ".

В результате создания такой базы у граждан не появится уникальных идентификационных номеров, законопроект этого не предусматривает, уточнила директор департамента информационных технологий Минфина в сфере управления финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Елена Чернякова. Слухи о том, что база присвоит каждому россиянину свой идентификационный номер, ее попросил прокомментировать председатель думского комитета Леонид Левин.

По словам Черняковой, уникальным для каждого будет "только номер записи сведений о человеке в этой системе", а в свою очередь эта запись будет содержать "все остальные сегодня существующие сведения о человеке в других ресурсах" - это СНИЛС, ИНН, номер паспорта и ряд других. Номер записи будет носить технический характер, "это как ID в системе", пишет "Интерфакс".

Законопроект внесло в Думу правительство.

Предполагается, что заниматься созданием и ведением единой базы будет Федеральная налоговая служба. В базу будут вносить персональные данные граждан, включая дату и месту рождения, пол, реквизиты свидетельства о рождении, СНИЛС, ИНН, а также сведения о семейном положении и родственниках. Данные будут собирать по базам органов госвласти, местного самоуправления и внебюджетных фондов.

В правительстве считают, что создание такой базы позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, сократит сроки оказания госуслуг, облегчит расчет и начисление налогов на доходы физлиц.

Также ожидается, что база поможет бороться с попытками мошенников получать неположенную им соцподдержку и уводить доходы из-под налогообложения.

Темы: Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 23:53
Гость: Ну-ну

Добро пожаловать в Цифровую Тюрьму, где одним кликом власти будут знать и контролировать любого человека. А после запрета бумажных денег даже на автобус нельзя будет билет купить, если счета заблокируют.
Мда, такой тотальный контроль не снился ни Гитлеру, ни ежовым-сталиным.
Судя по всему, к закону будет секретная приписка, что депутаты, оллегархи и прочие бандиты освобождаются от включения в эти списки...
12.09.2019, 20:36
Гость: Александр

Поздравляю всех, зарегистрировавшихся на Госуслугах.
Очевидно, они вписались в базу мошенников, если государство базу еще не создавало
12.09.2019, 20:01
Гость: Павел__

Ну так а ты согласишься.
"Добровольно", как и всегда у нас.
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