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Кирилла Вышинского доставили в больницу

16:49 13.09.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован для углубленного медицинского осмотра, которого он был лишен в украинском СИЗО. По этой причине журналист вряд ли успеет в Киев на судебное заседание по его делу, назначенное на 16 сентября.

«Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр, и 16-го я вряд ли смогу оказаться на суде», — подтвердил Вышинский. Его слова привело РИА «Новости».

Журналист добавил, что госпитализирован для углубленного медицинского осмотра. Последние полтора года в силу не зависящих от него причин медицинской помощи Вышинский был лишен. Адвокат журналиста Андрей Доманский подтвердил, что уже передал ходатайство в суд.

Вышинский ранее говорил, что намерен продолжать участие в судебном разбирательстве, открытом в его отношении на Украине. Киевские власти до сих пор предполагают, что журналист виновен в государственной измене: по этой статье подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Киев предложил формулу «участие не значит присутствие»: украинский омбудсмен Людмила Денисова ранее говорила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. Правда, в тот раз речь шла об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе, отправленных в московское СИЗО и в рамках первого обмена вернувшихся на Украину.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поддержала украинскую коллегу. Она считает, что необходимо гарантировать соблюдение прав граждан, в отношении которых идет следствие или судебное разбирательство в обеих странах.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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