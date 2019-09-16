Атомный ледокол «Ленин»: как страна «выпускала галоши»

Ровно шестьдесят лет назад в первое испытательное плавание вышел атомный ледокол «Ленин». Подобных «галош» до сих пор не выпускает в мире никто



Вид на атомный ледокол «Ленин». Фото Терский берег с сайта wikimedia.org

Все мы знаем – и это было заявлено с самых высоких трибун, – что в СССР «ничего кроме галош на выпускали». Да ещё для Африки. Правда, факты таковы, что одна из таких «галош», да ещё с двумя ядерными реакторами, в сентябре 1959 года отправилась на ходовые испытания.

«Галоша» стала первым в мире надводным кораблем с атомной силовой установкой. Подобных «галош» до сих пор не выпускает в мире никто, несмотря на то, что с момента первого выхода в море ледокола «Ленин» прошло ровно шестьдесят лет.

Отсталый Советский Союз, этот жуткий совковый Мордор, где колбасу зачем-то делали из мяса, а не из сои, а молоко из молока, ярко продемонстрировал свою вопиющую отсталость в конце пятидесятых годов, когда первый в мире атомный ледокол показали западным, как сказали бы сейчас, «партнерам».

На борт «Ленина» в разное время поднялись будущий президент США Ричард Никсон, премьер-министр Великобритании Гарольд МакМиллан и король Норвегии Харальд V. Разумеется, атомная ледокольная «галоша» их не впечатлила, как и прочие изделия отсталого Совка, правда, свое восхищение они скрыть не смогли.

Стоит отметить, что и сейчас в США и Великобритании не строят атомные ледоколы, а ближе всех к решению этого вопроса подошел Китай. Китайские товарищи хотят примерно через 4-5 лет начать освоение Северного морского пути собственными силами, вот почему было принято решение о строительстве первого китайского атомного ледокола.

Возить грузы из Поднебесной в Европу гораздо ближе по Севморпути, чем через половину земного шара.

В марте этого года компания China General Nuclear Power Group начала разработку атомного ледокола. Предполагается, что будущий корабль станет одним из самых крупных ледоколов мира и получит атомную силовую установку, состоящую из двух реакторов совокупной мощностью 200 МВт. Эти реакторы впоследствии планируется устанавливать на перспективные китайские атомные авианосцы, разработка которых в Китае идет полным ходом.

Первый китайский ледокол одновременно будет выполнять две миссии: проводить торговые караваны по Севморпути и испытывать реакторы для будущих атомных авианосцев.

Есть ещё один интересный момент: при выборе смежников China General Nuclear Power Group поставила обязательное условие – все компоненты для корабля должны быть строго китайскими или, как минимум, лицензионными. То есть, от киля до клотика и вплоть до последнего винтика грядущий китайский ледокол будет полностью отечественным. Вот это и есть государственная забота о собственной промышленности, и не стоит удивляться тому, что при таком подходе из года в год стабильно растет китайская экономика.

Как создавался первый в мире атомный ледокол «Ленин»?

Так, как это было принято в СССР – без раскачки, волокиты и в относительно небольшие сроки. Разработка уникального корабля началась осенью 1953 года, менее чем через два года проект был разработан и утвержден. Летом 1956 года ледокол был заложен в Ленинграде на Адмиралтейском заводе. Через полтора года он был спущен на воду, а 6 августа 1959 года произошло историческое событие – были запущены оба реактора корабля. И через месяц «Ленин» отправился на ходовые испытания.

Таким образом, от идеи и до её воплощения в металле прошло шесть лет. Для сравнения: российский корвет «Стерегущий» проекта 20380 был заложен в 2006 году и вступил в строй только в 2017. Одиннадцать лет строился этот маленький кораблик водоизмещением 2200 тонн, с обычной силовой установкой и без применения каких-либо уникальных технологий. Строящийся к тому же серийно, на основе хорошо отработанного проекта.

И всего шесть лет ушло на разработку и постройку уникального атомного ледокола «Ленин» водоизмещением 16 000 тонн, не имеющего аналогов в мире даже сейчас.

Более того, благодаря тому, что в конце пятидесятых годов прошлого века была фактически создана целая отрасль, занимающаяся разработкой и строительством атомных ледоколов, Россия до сего дня остается мировым лидером в этом направлении.

И будет оставаться ещё долгие годы, потому что советский задел оказался таким огромным, что даже Китаю с его мощнейшей экономикой вряд ли удастся в обозримом будущем посягнуть на лидерство России. И это несмотря на то, что к Северному морскому пути китайские товарищи проявляют весьма серьезный интерес. Да и не только они.

Есть у России и единственный в мире атомный ледокол-лихтеровоз «Севморпуть» – дальний потомок атомохода «Ленин», и такого корабля нет и не будет, скорее всего, ни у кого. Это тоже одно из уникальных достижений Советского Союза, демонстрирующее высочайший научный и промышленный потенциал государства.

Того самого государства, которое разного рода «эффективные менеджеры» до сих пор называют неконкурентоспособным, отсталым и уничтожение которого вызвало у них чуть ли не пляски с бубнами и слезы радости. Правда, История хоть и медленно, но неумолимо всё расставляет по своим местам и скоро даст оценку сразу всей эпохе правления «эффективных менеджеров».

Атомный ледокол «Ленин» для своего времени, да и не только для него, был выдающимся кораблем. Это был настоящий плавающий город со своим клубом, столовыми, хлебопекарней, библиотекой, кают-компанией с камином, кинозалом, парикмахерской, мастерскими, прачечной, баней и даже вертолетом, позволявшим не только осуществлять ледовую разведку, но и в экстренных случаях, например, при серьезном заболевании или травме кого-то из членов экипажа, поддерживать связь с «большой землей».

Впрочем, экипаж мог не переживать за свое здоровье, так как «Ленин» был оборудован первоклассным медицинским комплексом, включающим рентгеновский кабинет, операционную, зубоврачебный кабинет, лабораторию и аптеку.

Высокая автономность ледокола позволила значительно продлить сроки навигации, что дало стране заметный положительный экономический эффект. За 30 лет эксплуатации «Ленин» прошел более миллиона километров, из них более 900 тысяч километров во льдах, совершив проводку по Северному морскому пути 3740 кораблей.

Но самое главное: эксплуатация атомохода «Ленин» доказала эффективность использования таких кораблей в северных морях. Вот почему в СССР атомные ледоколы строились пусть и не массово, но все же в таких количествах, которые не снились всему остальному миру вместе взятому. Если раньше Севморпуть был большую часть года непреодолим для кораблей, то атомные ледоколы кардинально изменили ситуацию.

Разумеется, эти достижения необходимо было обгадить. А то вдруг кто подумает, что СССР был великой страной, а не фабрикой по выпуску галош для Африки.

Многие из «эффективных менеджеров» не только считали советскую экономику неэффективной, но и в качестве доказательства её неэффективности приводили пример – атомные ледоколы и Севморпуть. Дескать, зачем надо было проводить корабли по этому маршруту и зачем что-то завозить на Крайний Север?

Действительно, зачем? Ведь все нормальные люди не завозят на Крайний Север, а вывозят оттуда ресурсы, которые затем продают «партнерам», в офшорах которых хранят нажитые непосильным трудом миллиарды. А тупые совки посылали караваны судов во главе с ледоколами черт его знает куда для снабжения людей, проживающих в северных районах, всяким убогим советским барахлом. Типа всё тех же «галош, газеты «Правда» и одеколона «Тройной», который тут же выпивался аборигенами». В общем, ради такого не стоило огород городить, то есть строить атомные ледоколы.

Видимо, не зря говорят, что СССР и руководившие им люди – это была недоступная для понимания нынешних «экспертов» и «аналитиков» цивилизация. Южноамериканские цивилизации ацтеков и инков также были недоступны для понимания испанцев, которые попросту взяли и ликвидировали их, а население обобрали, частично уничтожив.

Кто бы мог подумать, что на закате ХХ века псевдодемократические «конкистадоры» с мутными глазами и трясущимися от жадности руками набросятся на СССР и проделают с ним всё то же самое, что проделывали в Южной Америке испанцы.

И странно ещё, что в Мурманске на вечной стоянке стоит выведенный из эксплуатации в 1989 году ледокол «Ленин». Просто удивительно, что этот уникальный корабль пережил тридцать лет «новой, свободной России» и не был продан на металл, разворован по частям и не утонул от отсутствия ухода.

Необъяснимо, но псевдодемократические «конкистадоры» пощадили его и даже превратили в музей. И это хорошо, так как сохранилось ещё одно доказательство величия СССР, который, может, и выпускал галоши, но и кроме них тоже кое-чего делал. И делал получше других. Свидетельством чего служит превращенный в музей атомоход «Ленин».