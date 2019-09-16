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В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

07:00 16.09.2019
Минтруда и соцзащиты РФ
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд планирует в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности труда, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Отмечается, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

"На предприятиях… работники 30–40 процентов времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным", — пояснил замминистра.

Засельский добавил, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет сделать, когда схему испытают на большом количестве компаний, так как эксперимент в рамках лишь одной компании будет безрезультатным.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что нижняя палата в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Подготовить соответствующие законопроекты могут по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 14:46
Гость: Я худею!

С таким замминистра только и экспериментировать.
Как он собирается поступить с установленной законом продолжительностью рабочего дня и недели.
И чего он лезет в сельское хозяйство где давным-давно применяется суммирование рабочего времени и зимой у них и один рабочий день в неделю может быть.
А про 30-40 процентов - вообще шедевр. Не можете организовать производственный процесс - оплачивайте простои.
16.09.2019, 14:41
Гость: Ося

насчет производительности... нужно ли платить пианисту в два раза больше, если он сыграл концерт за половину положенного времени?
16.09.2019, 14:34
Гость: Мнение

В установлении 4-х дневной рабочей недели нет никакого смысла. Видимо там в Правительстве, им нечем занятся вот они и выдумывают всякие ненужные идеи. Рогозин например мучается проблемами полета на Луну, когда в стране проблем выше крыши, люди есть пенсии получают по 6 тысяч, которых и на уплату комуслуг не хватает. А если бы у него был оклад 20000 руб, похоже мысли о Луне никогда бы и не появились.
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