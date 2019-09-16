В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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Минтруд планирует в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности труда, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Отмечается, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

"На предприятиях… работники 30–40 процентов времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным", — пояснил замминистра.

Засельский добавил, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет сделать, когда схему испытают на большом количестве компаний, так как эксперимент в рамках лишь одной компании будет безрезультатным.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что нижняя палата в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Подготовить соответствующие законопроекты могут по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями.