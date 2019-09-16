Минюст РФ отменит более 20 тысяч советских правовых актов

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Министерство юстиции России анонсировало отмену более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты в период с 1917 по 1991 годы. Ранее об этом говорил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год», — заявили ТАСС в пресс-службе Минюста.

В ведомстве уточнили, что правовые акты СССР и РСФСР касаются сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства, труда, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Еще 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции России до 15 ноября разработать проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР. Они должны перестать действовать с 1 февраля 2020 года в рамках системы «регуляторной гильотины».