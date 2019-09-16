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Минюст РФ отменит более 20 тысяч советских правовых актов

14:34 16.09.2019
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство юстиции России анонсировало отмену более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты в период с 1917 по 1991 годы. Ранее об этом говорил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год», — заявили ТАСС в пресс-службе Минюста.

В ведомстве уточнили, что правовые акты СССР и РСФСР касаются сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства, труда, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Еще 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции России до 15 ноября разработать проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР. Они должны перестать действовать с 1 февраля 2020 года в рамках системы «регуляторной гильотины».

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 22:50
Гость: Непонятно

одно: почему на разных встречах у "президента" разные уши, носы и подбородки?
Что-то не так в "королевстве".
16.09.2019, 22:46
Гость: Человека судят не по словам, а по делам.

Да, уж.
Вогнать великую страну в такое дерьмо - это надо обладать большими талантами.
16.09.2019, 22:35
Гость: Рекомендую

внимательно (полистать) очередную книгу Ю.Мухина -Слуги народа России, изд.2019 г., пока ее не объявили экстремистской и не изъяли из продажи.
Книга в доступной форме высвечивает РФ-власть, ее права и обязанности..
Освоив содержание сей книги, любой здравомыслящий гр. России поймет, что затеяло пгавительство МДА.
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