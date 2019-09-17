На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения

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В правительстве России поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константином Чуйченко.

Документ был подготовлен группой депутатов Госдумы от "Единой России". Как отмечается в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Авторы инициативы указывают, что население недовольно размещением кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка на территориях, прилегающих к домам, во дворах и детских площадках, поступают многочисленные жалобы.

В кабинете министров отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Однако "концептуально" законопроект был поддержан при условии его доработки ко второму чтению.

В среду, 18 сентября, документ рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По данным источника издания, близкого к комитету, в целом законопроект планируется поддержать и новые нормы могут быть приняты уже в эту сессию.

Издание отмечает, что в случае принятия закона, под закрытие могут попасть примерно 10 тысяч заведений по всей стране, прежде всего точки по продаже пива, так как, по мнению экспертов, расширение площадей сделает их бизнес нерентабельным.