]]> ]]>
Главная В России Новости

Проигравший выборы единоросс Метельский может стать советником Собянина

20:48 17.09.2019
Фото со страницы Андрея Метельского в соцсети
Материалы по теме:

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский, проигравший выборы в Мосгордуму, может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в руководстве партии и в мэрии столицы.

При этом советник Собянина - не единственный вариант трудоустройства Метельского: он может перейти на работу в бизнес или госкорпорацию.

Что касается поста в руководстве партии, Метельский, скорее всего, останется секретарем ее московского отделения, сказал источник издания.

Андрей Метельский на прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму баллотировался по 15-му округу, но проиграл представителю КПРФ Сергею Савостьянову - Метельский набрал 31,86% голосов, а Савостьянов - 42,16%.

 

Темы: Москва, Выборы в органы власти в России, Сергей Собянин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2019, 23:03
Гость: Аnton

Не может не стать,система работает.
17.09.2019, 21:45
Гость: А чё?

За что кукушка кормит петушка? За то, что он подкармливал кукушку.
17.09.2019, 21:45
Гость: Сын отечества

Своих не бросаем!!!
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.