Проигравший выборы единоросс Метельский может стать советником Собянина

20:48

Фото со страницы Андрея Метельского в соцсети

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский, проигравший выборы в Мосгордуму, может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в руководстве партии и в мэрии столицы.

При этом советник Собянина - не единственный вариант трудоустройства Метельского: он может перейти на работу в бизнес или госкорпорацию.

Что касается поста в руководстве партии, Метельский, скорее всего, останется секретарем ее московского отделения, сказал источник издания.

Андрей Метельский на прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму баллотировался по 15-му округу, но проиграл представителю КПРФ Сергею Савостьянову - Метельский набрал 31,86% голосов, а Савостьянов - 42,16%.