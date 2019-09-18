]]> ]]>
Главная В России Новости

Бизнес-омбудсмен Титов решил создать «черный список» судей

19:11 18.09.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов решил создать черный список российских судей, выносящих незаконные решения. Об этом он написал в своем Facebook.

Для оценки законности судебных решений будет создана специальная экспертная группа, сообщил бизнес-омбудсмен. Он подчеркнул, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке.

«Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения», - добавил Титов.

Уполномоченный отметил, что он со своей командой не раз предлагал Верховному суду РФ списки квалифицированных адвокатов, прокуроров, «тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах». «Но Верховный суд никак не реагирует», - пояснил омбудсмен.

Титов считает, что настало менять судебную систему. В качестве примера бизнес-омбудсмен написал: «Сейчас идет громкое, вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок». По его мнению, составление «черного списка» судей сможет изменить систему к лучшему.

Уголовное дело против актера Павла Устинова вызвало большой общественный резонанс. Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве.

По версии следствия, актер оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Сам Устинов вину не признает. По его словам, он не участвовал в акции, был задержан, когда ждал друга, и сопротивления не оказывал. Видеозаписи также показывают, что Устинов не применял насилия.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Акции протеста и демонстрации в России, Арбитражное судопроизводство в России, Массовые беспорядки в Москве
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.09.2019, 01:11
Гость: Андрей Хабаровский

Давно сказано и не мною "А судьи кто?"
18.09.2019, 22:57
Гость: гость

Может в черный список, чтобы не мучаться, вносить сразу организациями, например, МВД, ФСБ, прокуратура и т.д.
18.09.2019, 22:25
Гость: Ваал

Кокетство господина Титова буквально бьёт в глаза: в «чёрный список» нужно вносить почти всех или даже вообще всех нынешних судей, которых не избирает общество и которые не отчитываются перед ним о своей работе. Всё дело в том, что судьи в РФ назначаются чиновниками для защиты своих интересов, и пока этот механизм не будет сломлен, о правосудии можно даже не заикаться. Пункт 1 статья 122 Конституции РФ гласит: «Судьи неприкосновенны». То же самое прописано и в пункте 1 статьи 16 закона «О статусе судей в РФ»: «Судья неприкосновенен». Но мало кто вспоминает, почему понадобилось вводить эту неприкосновенность. При феодализме, хотя и были королевские судьи, феодалы считали законы своей привилегией: они их издавали и отменяли по семь раз на дню, и они же их толковали и применяли в меру своей фантазии. И вдруг появились какие-то избираемые чернью судьи, которые говорят что-то о равенстве всех перед законом. Аристократию, привыкшую считаться только с королевской властью, это раздражало, а т.к. у каждого феодала была своя личная армия, то защита судей новой формации стала актуальной. Вот от кого защищает закон о неприкосновенности судей. А у нас от кого? Сейчас мы вернулись фактически к феодальным порядкам, и неприкосновенность судей лишь усиливает их произвол при обслуживании ими властных структур, и закон тут принимается во внимание в самую последнюю очередь. А то господин Титов только что вышел из спячки, и не в курсе, что творится в целом с судейством в РФ.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.