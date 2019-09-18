Бизнес-омбудсмен Титов решил создать «черный список» судей

19:11

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов решил создать черный список российских судей, выносящих незаконные решения. Об этом он написал в своем Facebook.

Для оценки законности судебных решений будет создана специальная экспертная группа, сообщил бизнес-омбудсмен. Он подчеркнул, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке.

«Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения», - добавил Титов.

Уполномоченный отметил, что он со своей командой не раз предлагал Верховному суду РФ списки квалифицированных адвокатов, прокуроров, «тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах». «Но Верховный суд никак не реагирует», - пояснил омбудсмен.

Титов считает, что настало менять судебную систему. В качестве примера бизнес-омбудсмен написал: «Сейчас идет громкое, вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок». По его мнению, составление «черного списка» судей сможет изменить систему к лучшему.

Уголовное дело против актера Павла Устинова вызвало большой общественный резонанс. Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве.

По версии следствия, актер оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Сам Устинов вину не признает. По его словам, он не участвовал в акции, был задержан, когда ждал друга, и сопротивления не оказывал. Видеозаписи также показывают, что Устинов не применял насилия.