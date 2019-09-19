08:00

Все главы администраций Крыма ушли в отставку, пишет РИА Новости.

По данным агентства, это произошло после предложения главы региона Сергея Аксенова сложить полномочия.

По словам Аксенова, подобный шаг необходим для формирования новой команды. Аксенов пообещал, что скоро новоизбранные депутаты назначат сроки проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли восьмого сентября. В парламент республики прошли три партии: "Единая Россия" получила 60 мандатов из 75, у ЛДПР – десять мест, у КПРФ – пять.