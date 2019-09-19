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Все главы администраций Крыма ушли в отставку

08:00 19.09.2019
Герб и флаг республики Крым
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Все главы администраций Крыма ушли в отставку, пишет РИА Новости.

По данным агентства, это произошло после предложения главы региона Сергея Аксенова сложить полномочия.

По словам Аксенова, подобный шаг необходим для формирования новой команды. Аксенов пообещал, что скоро новоизбранные депутаты назначат сроки проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли восьмого сентября. В парламент республики прошли три партии: "Единая Россия" получила 60 мандатов из 75, у ЛДПР – десять мест, у КПРФ – пять.

Темы: Крым
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 13:52
Гость: Неужели Вам ещё не понятно?

При действующей власти, голосуй не голосуй всё равно получишь... Именно поэтому, Бортко снялся с выборов в С-Петурбурге. Люди голосуют за одних, а побеждают другие.
19.09.2019, 11:14
Гость: Ник16

Опять кровососы на первом месте. Не понимаю, народ живёт всё хуже и хуже, но голосует за тех кто обеспечивает все условия для этого ухудшения жизни.
19.09.2019, 11:09
Гость: Ronald

Навальняшку и соболиху на власть? Или ту уродку из Мосгордумы, которая кричит "отдать Крым укросрании" и разрешить гей парады? Ей место за решеткой, как посягающую на территориальную целостность и суверенитет Росси, но... если собСУчке разрешено такое молоть, то почему нельзя мелкой лесбиянке! Относительно кумиров офисных хрмячков (слова Эедельмана - Немцова) - навальшке...Бизнеса не имеет, работы тоже, осужден условно...С какого рожна и на какие деньги мотается по заграницам и учит дочь с Стэндфорде??? Вас, лично, это никак не напрягает и Вы готовы мириться?
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