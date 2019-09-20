Минобороны ужесточит правила призыва на срочную военную службу

08:38

К концу этого года могут вступить в силу новые правила постановки граждан на воинский учет. Соответствующие поправки, разработанные Минобороны, будут внесены в Положение о воинском учете , сообщает газета "Известия".

Согласно новым правилам, военкоматы будут ставить на учет не только зарегистрированных в их районе граждан призывного возраста, но и фактически проживающих.

В настоящее время на воинском учете состоят граждане "по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)". Теперь же к их числу добавятся и "не подтвержденные регистрацией по месту жительства или месту пребывания". Выявлять таких молодых людей будут, собирая информацию в учебных заведениях и на предприятиях.

Таким образом Минобороны планирует прикрыть основную лазейку уклонения от службы в армии: молодые люди зачастую просто меняли место жительства, никого не уведомив об этом, а местные военкоматы не имели права ставить их на учет из-за отсутствия прописки или регистрации.

С другой стороны, нровые правила дадут возможность молодым людям, по каким-то причинам не имеющим регистрацию, поступить в военные вузы или устроиться на службу по контракту.