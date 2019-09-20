]]> ]]>
Главная В России Новости

Минобороны ужесточит правила призыва на срочную военную службу

08:38 20.09.2019
Солдаты внутренних войск следят за порядком © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

К концу этого года могут вступить в силу новые правила постановки граждан на воинский учет. Соответствующие поправки, разработанные Минобороны, будут внесены в Положение о воинском учете , сообщает газета "Известия".

Согласно новым правилам, военкоматы будут ставить на учет не только зарегистрированных в их районе граждан призывного возраста, но и фактически проживающих.

В настоящее время на воинском учете состоят граждане "по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)". Теперь же к их числу добавятся и "не подтвержденные регистрацией по месту жительства или месту пребывания". Выявлять таких молодых людей будут, собирая информацию в учебных заведениях и на предприятиях.

Таким образом Минобороны планирует прикрыть основную лазейку уклонения от службы в армии: молодые люди зачастую просто меняли место жительства, никого не уведомив об этом, а местные военкоматы не имели права ставить их на учет из-за отсутствия прописки или регистрации.

С другой стороны, нровые правила дадут возможность молодым людям, по каким-то причинам не имеющим регистрацию, поступить в военные вузы или устроиться на службу по контракту.

Темы: Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2019, 14:34
Гость: Французский легионер

Какой толк от срочной армии. Бюджет в никуда. А я ещё и отличную возможность попасть в крутую компанию потерял. Спасибо
20.09.2019, 12:34
Гость: личный опыт

Мир готовится к войне, страна готовится к войне. Все логично.
20.09.2019, 12:15
Гость: ДМБ

Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — наш военком. Он собрал всех тунеядцев, дураков и калек в районе, даже глухих определил в погранотряд «Альпийские тетерева». Столько лет уже прошло, а они ещё где-то чудят!
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.