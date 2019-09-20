Мосгорсуд отпустил из СИЗО актера Павла Устинова

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Мосгорсуд постановил изменить меру пресечения для актера Павла Устинова, который был осужден на три с половиной года колонии за применение насилия по отношению к росгвардейцу. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщили «Ведомости».

Таким образом, актера освободят из СИЗО. Решение было принято по ходатайству Генпрокуратуры. Замгенпрокурора Юрий Пономарев просил суд учесть положительные характеристики подсудимого, а также поручительство артиста Константина Райкина. Перед оглашением вердикта Мосгорсуда, Устинов заверил, что не намерен скрываться от следствия.

Павел Устинов будет находиться под подпиской вплоть до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляционную жалобу на приговор.

16 сентября судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко приговорил Устинова к 3,5 года колонии. Актера признали виновным в применении насилия против сотрудника Росгвардии — после задержания Устинова тот пожаловался на вывих плеча. Прокуратура в ходе судебного процесса просила приговорить Устинова к шести годам колонии.

После оглашения приговора в поддержку Устинова началась широкая общественная кампания. В его защиту, среди прочих, высказались актеры Михаил Ефремов, Олег Меньшиков и Сергей Безруков, а также журналист Юрий Дудь, телеведущие Максим Галкин и Тина Канделаки.