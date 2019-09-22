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В Архангельской области прошли антимусорные митинги

16:37 22.09.2019

В нескольких городах Архангельской области сегодня прошли митинги против мусорного полигона на Шиесе и действий власти, связанных с называемой мусорной реформой. 

Фото: Сергей Яковлев, 29.ru

Митингующие говорили о том, что «русский Север не помойка», выступили против ввоза московского мусора в Архангельскую область, строительства новых мусорных полигонов.

Фото с сайта newsnord.ru

Фото: Юрий Скородумов, 29.ru

Люди выступили с требованием закрыть проект «Шиес», отправить в отставку курирующих его чиновников и прекратить преследования активистов, сообщает издание 29.ru

Фото: Сергей Яковлев, 29.ru

В Северодвинске звучали призывы отправить в отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также призывы прекратить опасные испытания на полигоне близ Нёноксы.

Фото с сайта vdvsn.ru
 

Темы: Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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22.09.2019, 20:35
Гость: Гость

Беспочвенные выводы. Протест явно и открыто направлен против Москвы и, как следствие, против центральной власти. Никто не считает нужным скрывать или маскировать ненависть к Москве, сваливающей свой мусор в ограбленных ею регионах, и к москвичам, как выгодополучателям этой политики.
22.09.2019, 18:02
Гость: Хорошо что улыбаются

Значит всерьёз отделяться от Москвабада никто не собирается. Сепаратизм - зло, многонациональность - добро. Лишь бы не европейская многонациональность, а только азиатская. Россия будет жить!
22.09.2019, 16:55
Гость: Еще и детей притащили

Меня всегда удивляет, что в России на митингах люди улыбаются, тем самым демонстрируя несерьезность своих намерений.
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