В Архангельской области прошли антимусорные митинги

16:37

В нескольких городах Архангельской области сегодня прошли митинги против мусорного полигона на Шиесе и действий власти, связанных с называемой мусорной реформой.

Фото: Сергей Яковлев, 29.ru

Митингующие говорили о том, что «русский Север не помойка», выступили против ввоза московского мусора в Архангельскую область, строительства новых мусорных полигонов.

Фото с сайта newsnord.ru

Фото: Юрий Скородумов, 29.ru

Люди выступили с требованием закрыть проект «Шиес», отправить в отставку курирующих его чиновников и прекратить преследования активистов, сообщает издание 29.ru.

Фото: Сергей Яковлев, 29.ru

В Северодвинске звучали призывы отправить в отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также призывы прекратить опасные испытания на полигоне близ Нёноксы.

Фото с сайта vdvsn.ru

