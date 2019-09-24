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Председатель Мосгордумы раскрыл зарплаты депутатов

11:54 24.09.2019
Московская городская Дума
© KM.RU, Алексей Белкин
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Заработная плата депутата Мосгордумы составляет порядка 200 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников радиостанции "Вести FM".

По его словам, такую зарплату получают председатель, его заместители и главы профильных комиссий. В общей сложности это 14 человек.

8 сентября состоялись очередные выборы в столичный парламент, на минувшей неделе 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.

Первое заседание прошло в минувший четверг, на нем депутат от КПРФ Елена Шувалова предложила предоставить всем столичным депутатам возможность работать на профессиональной постоянной основе, с записью в трудовой книжке и зарплатой. Она отметила, что существующий порядок нарушает равенство депутатов. Инициатива Шуваловой была поддержана членом партии "Яблоко" Сергеем Митрохиным. 

Темы: Москва, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 13:13
Гость: личный опыт

ха-ха-ха... кто бы сомневался, что вновь избранные депутаны начнут заботиться о народе именно с себя.
24.09.2019, 13:08
Гость: "Все! Это провал!"

- подумал Штирлиц.
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