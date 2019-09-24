Председатель Мосгордумы раскрыл зарплаты депутатов
Заработная плата депутата Мосгордумы составляет порядка 200 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников радиостанции "Вести FM".
По его словам, такую зарплату получают председатель, его заместители и главы профильных комиссий. В общей сложности это 14 человек.
8 сентября состоялись очередные выборы в столичный парламент, на минувшей неделе 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.
Первое заседание прошло в минувший четверг, на нем депутат от КПРФ Елена Шувалова предложила предоставить всем столичным депутатам возможность работать на профессиональной постоянной основе, с записью в трудовой книжке и зарплатой. Она отметила, что существующий порядок нарушает равенство депутатов. Инициатива Шуваловой была поддержана членом партии "Яблоко" Сергеем Митрохиным.