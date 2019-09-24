В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

13:05

В Кирове было предотвращено массовое убийство в одной из местных школ, пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

Как рассказал Макаров, на днях полиции стало известно, что один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Подробности инцидента пока не приводятся.

В последние годы участились случаи школьного насилия в России. В 2018 году громкие инциденты произошли в Перьми, Улан-Удэ, Вольске, Саратове. К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате ЧП погиб 21 человек и пострадали 67.