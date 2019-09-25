Судебные приставы получат право взламывать двери квартир и домовладений
Министерство юстиции подготовило поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые позволят судебным приставам выламывать двери квартир и домовладений.
Такую процедуру предлагается осуществлять в случае, если приставам необходимо проверить газовое оборудование или правомерность планировки.
Отмечается, что данная мера может быть применена только по истечении двух сроков для добровольного исполнения требования. При этом обязаны присутствовать понятые, а пристав обязан обеспечить сохранность имущества и следить, чтобы в помещение не проникли посторонние лица.
В документе сообщается, что при осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель будет вправе произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, а также элементов и конструкций, препятствующих его проникновению в помещение и на земельные участки.
Также отмечается, что судебный пристав-исполнитель может привлекать специализированную организацию для осуществления доступа в помещение.