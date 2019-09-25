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Почти 52 тысячи россиян могут потерять работу до конца сентября

09:11 25.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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До конца сентября без работы могут остаться порядка 51,6 тысяч человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В документе ведомства говорится в первую очередь о тех, кто может потерять работу в результате сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Соответствующие данные работадатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.

При этом в отчетах не указываются сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию.

Отмечается, наибольший риск потерять работу есть у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, государственной службе и в сфере образования.

Эксперты издания отмечают, что многие компании снизили планы по увольнению сотрудников, однако полностью отказаться от подобной меры они пока не могут. Кроме того, по словам экспертов реальные масштабы увольнений гораздо больше статистических, так как часто организации расторгают рабочие отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию.

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 15:40
Гость: Евгений В

Все новое и все богатства может создавать только Природа, в состав которой входят и люди. В странах, где Природа не может удовлетворить голод паразитов непосредственно (Япония, Германия, Корея, Китай и ..) они сосут кровь народа (получают прибыль за счет прибавочной стоимости, созданной непосредственно трудом народа). Россия - бескрайнее поле для грабежа природных ресурсов, в создании прибавочной стоимости нет необходимости, поэтому народ не имеет ни какой ценности, только лишние расходы и беспокойство. Народ олигархии в России не нужен.
25.09.2019, 15:36
Гость: Ага, я Вас понял

Сейчас прекращу экспортировать дешевый газ "врагам,союзникам и т.д" и в переработку вкинусь. А вот зачем мне в нее вкидываться, тратится на что-то. Зачем?
25.09.2019, 13:38
Гость: вместо людей-роботы

Вот результаты внедрения искусственного интеллекта,роботов и цифровизации в стране.
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