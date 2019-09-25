Почти 52 тысячи россиян могут потерять работу до конца сентября

09:11

До конца сентября без работы могут остаться порядка 51,6 тысяч человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

В документе ведомства говорится в первую очередь о тех, кто может потерять работу в результате сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Соответствующие данные работадатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.

При этом в отчетах не указываются сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию.

Отмечается, наибольший риск потерять работу есть у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, государственной службе и в сфере образования.

Эксперты издания отмечают, что многие компании снизили планы по увольнению сотрудников, однако полностью отказаться от подобной меры они пока не могут. Кроме того, по словам экспертов реальные масштабы увольнений гораздо больше статистических, так как часто организации расторгают рабочие отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию.