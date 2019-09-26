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В России создадут аналог «Википедии» почти за 2 млрд рублей

19:45 26.09.2019
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В России планируется создать  общенациональный интернет-проект, который должен стать качественной альтернативой "Википедии", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект федерального бюджета.

Разработка поручена издательству "Большая российская энциклопедия". На проект заложено в целом 1 млрд 989 млн 304,4 тысяч рублей. Проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.

Средства пойдут на аренду помещений и зарплаты сотрудникам, оплату подписки на справочники, техническую и другую необходимую литературу, а также на оплату использования архивных материалов и разработку программного обеспечения.

Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В нее вошли представители целого ряда ведомств, в том числе, Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

Ранее власти неоднократно критиковали "Википедию" за ошибки. Замглавы Рособрнадзора Александр Бисеров предлагал даже закрыть ресурс.

Темы: В России
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26.09.2019, 22:32
Гость: аналог «Википедии» почти за 2 млрд рублей

КМ.ру
26.09.2019, 22:31
Гость: Гость

Сильно )
26.09.2019, 22:00
Гость: Будет

читаться как сборник анекдотов.
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