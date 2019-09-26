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ЦИК решил изменить процедуру сбора подписей кандидатами

15:06 26.09.2019
Элла Памфилова. Фото с сайта kremlin.ru
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Центризбирком намерен упростить процедуру сбора подписей кандидатами на выборах и предлагает половину из них собирать через портал госуслуг. Другая половина будет собираться в традиционном режиме.

Об этом Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, при традиционном сборе необходимо создать равные условия и такую форму подписного листа, чтобы граждане четко понимали, что они подписывают и какие данные предоставляют.

В настоящее время готовится пакет предложений, который будет представлен на рабочей группе в администрации президента.

Памфилова также отметила, что в нстоящее время очень много формальных условий, которые позволяют забраковать подписи.

Темы: Выборы в органы власти в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 16:36
Гость: Русский

Воры думали что защищены железно-придумали такие условия сбора подписей, что казалось их собрать невозможно. Но честные кандидаты сумели собрать! И в следующий раз уже боязно врать что подписи поддельные-и Промокашка обьявляет новую муть -собирать подписи через портал госуслуг. И в этом портале воры подписи обмухлюют.
После успеха умного голосования стало понятно что на думских выборах в 2021 году будет весело. И поэтому воры стали дрягаться гораздо интенсивней- как быстро Промокашка обьявляет об изменениях процедуры! Жареный петух делает свое дело!
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