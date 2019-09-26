ЦИК решил изменить процедуру сбора подписей кандидатами

15:06

Центризбирком намерен упростить процедуру сбора подписей кандидатами на выборах и предлагает половину из них собирать через портал госуслуг. Другая половина будет собираться в традиционном режиме.

Об этом Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, при традиционном сборе необходимо создать равные условия и такую форму подписного листа, чтобы граждане четко понимали, что они подписывают и какие данные предоставляют.

В настоящее время готовится пакет предложений, который будет представлен на рабочей группе в администрации президента.

Памфилова также отметила, что в нстоящее время очень много формальных условий, которые позволяют забраковать подписи.