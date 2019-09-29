Страшнее Наполеона: московский мусор наступает на Бородинское поле

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Мусорные войны захватили Подмосковье

Полигон «Храброво» занимает уже 50 гектаров земли, отравляя все вокруг, в том числе и Можайское водохранилище, которое снабжает питьевой водой Москву.

Полигон «Храброво». Фото: «Храброво»: экокатастрофа Можайского г.о. | ВКонтакте

Мусорные войны захватили Подмосковье. На западном направлении зловонная свалка закрепилась в непосредственной близости от Бородинского поля – пока там только пахнет, но дай волю – через пару лет московский мусор накроет и Багратионовы флеши, и батарею Раевского. И это не преувеличение!

Полигон «Храброво», двенадцать лет назад начинавшийся с небольшой кучки отходов за одноименной деревней, сегодня раскинулся на 50 гектарах земли, пропитанной кровью солдат двух отечественных войн. Неподалекуот полигона – Ельня, героически сдерживавшая части гитлеровской группы армий «Центр»; чуть дальше – деревня Артёмки, где в октябре 1941 года была Ставка верховного главнокомандования. Сама деревня Храброво была сожжена полностью, в ней находится братская могила советских солдат и тысячи захоронений русских героев Отечественной войны 1812 года.

Что должно замкнуть в головах у властей, чтобы можайская земля – западный щит Москвы - стала обыкновенной грязной помойкой?

Полигон ТКО «Храброво» находится на 131-м км Минского шоссе, на территории бывшего Замошинского сельского поселения. Введен в эксплуатацию в 2007 году и по графику использования должен был закрыться в 2017 году. Но в тот год закрыли Кучино» в Балашихе, а «Храброво» под Можайском стали называть в числе тех счастливчиков, которые будто бы с радостью готовы принять перераспределяемые отходы.

Жителей никто не спросил, документы, свидетельствующие что здесь, в радиусе 645 кв. км. находится охранная зона Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, попросту проигнорировали. У нас же много умных, для кого территория музея – это всего лишь небольшая площадка с десятком бюстов, а историко-культурный и природный комплекс Бородинского поля, исторический ландшафт с расположенными на нем более чем 300 памятными объектами, - это как бы ничейные, гуляющие гектары и неплохо бы их коммерчески освоить, в том числе и для складирования столичного мусора.

Областные власти дважды пытались узаконить решения, упраздняющие охранную зону Бородинского заповедника. Инициативной группе общественников удалось этому противостоять, буквально атакуя петициями органы государственной власти.

В 2012 году глава Можайского муниципальногорайона пытался по-тихому протащить собственное постановление о выделении под свалку земельного участка вблизи деревни Митьково, находящейся в одном км от полигона «Храброво». Арбитражный суд Московской области признал постановление главы недействительным (дело № А41-41405/10).

Огромную роль в решении вопроса сыграла близость 200-летия Бородинской битвы – Кремль запретил украшать государственный праздник новой помойкой. Через пять лет такого ажиотажа вокруг Бородино уже не было, но Подмосковье захлебнулось в мусоре, и его надо было куда-то девать. Заповедные просторы оказались как нельзя кстати.

Можайские власти робко заявляли, что даже без новой загрузки мощностей полигона хватит всего лишь на полтора года работы. Но решение принимали уже не они. В декабре 2017 года правительство Московской области постановлением № 984/47 утвердило территориальную схему обращения с отходами, согласно которой полигон "Храброво" должен принимать 500 тысяч тонн мусора в год. Свалка, кстати, и без всяких постановлений, самотеком, с 2016 по 2018 годы увеличилась в 3 раза - с 30 до 90 тысяч тонн.Сейчас она находится в 416 метрах от многострадальной деревни Храброво и в 546 метрах от деревни Нововасильевское, в восьмистах метрах расположена зона садовых участков. Еще чуть-чуть, и мусор поползет на дома и огороды.

- Жить здесь стало невыносимо, - говорит жительница села Семеновское Валентина. - В окрестных населённых пунктах стоит запах гниения и уже многие месяцы отравляет воздух на километры вокруг. Летом невозможно даже окно открыть, люди сидят взаперти.Уже имеются случаи серьёзных заболеваний,которые связывают именно с воздействием полигона. В свое время нашей семье пришлось пожить рядом с помойкой, мы знаем, что это такое. Бежали сюда, в чистое, как нам казалось, место, защищенное федеральными законами о природопользовании и охране памятников. Но когда появляется коммерческий интерес, законы перестают работать. Они просто превращаются в насмешку над людьми. Вот мы, жители Можайского округа, уже год всюду пишем, требуем закрытия и рекультивации полигона ТКО «Храброво» в связи с его негативным влиянием на окружающую среду и нарушением прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ. А завоз мусора осуществляется круглосуточно. По подсчётам наших активистов, раз в шесть минут заезжает одна машина, подавляющее большинство - с прицепом. Страшно представить, что здесь будет, когда в Храброво откроют мусоросортировочный комплекс…

В апреле этого года жителей «бородинских» деревень пригласили на публичные слушания, чтобы рассказать о грядущих переменах к лучшему. Их, как выяснилось, будет две. Первая: помойку «Храброво» переименуют в полигон «Можайск». Второе – под новым именем вонять она будет еще больше, потому что территория с 5 гектаров увеличилась до 50 га. Строительство комплекса уже идет полным ходом, несмотря на то, что у нового хозяина ООО «Эко-Верда» (входит в состав могущественной компании РТ-Инвест) нет утвержденной проектной документации и весьма сомнительна сама сделкапо приобретениюземлив охранной зоне музея-заповедника.

На это, в частности, указывает Мария Коршунова, создавшая петицию в интернете, адресованную администрации президента РФ .«Фишка» в том, - пишет она, - что имелась возможность разместить КПО в 18 км от человеческого жилья, на совершенно другой муниципальной земле, об этом заявляли депутаты Можайского округа. Однако после того, как хозяин совхоза «Уваровский-1», бывший заместитель министра строительного комплекса Московской области Проскурин Кирилл Сергеевич за 45 миллионов продал ООО «ЭКО-верда» земли рядом с полигоном «Храброво», вышеназванная организация решила разместить КПО именно там, так как им удобнее иметь комплекс рядом с уже существующим полигоном. То есть, чьи-то удобства и прибыль оказались выше интересов жителей и выше уважения к прославленному памятнику мирового значения.»

Мария от лица жителей деревень Нововасильевское, Бурково, Пасильево, Шохово, Свинцово, Лопатино, Панино, Бурцево, Бедняково, Высокое, Преснецово, Липовка, Захаровка, Суконниково, Вишенки, Колоцкое, Вороново, Цуканово, Соловьёвка, Знаменка, Рябинки, рабочего посёлка Уваровка, Митьково, Копытово, Мокрое требует закрыть полигон и возместить ущерб, нанесённый окружающей среде и здоровью людей.

Пока на петицию ответа нет. На письма, разосланные в министерства культуры, экологии, депутатам Госдумы, руководителям партий и общественных движений, ответы если и приходят, то, по выражению жителей, «не в ту степь».

- Я Жириновскому писал, лично, - рассказывает Алексей Флягин из деревни Храброво. - Владимир Вольфович, разберитесь, помогите защитить можайскую землю! Пришел ответ на двух страницах: «У нас в России отсутствует система правильного обращения с отходам, как, например, это принято в Германии. Нужно понимать, что это очень затратная процедура. Вы готовы платить 100 евро в год за вывоз бытовых отходов? Готовы ли дома иметь пять пакетов для разных видов мусора? Созданы ли пункты сбора перерабатываемых отходов? Создана ли в этих местах специальная полиция?» Представляете? У меня дом в 400-х метрах от свалки, скотина, хозяйство, которому конец приходит из-за свалочных ядов, а меня учат экологии на примере Германии. В одном ведомстве договорились до того, что жители сами нарушают федеральное законодательство, препятствуя мусорной реформе. Такое впечатление, что наши власти живут одним днем, сиюминутной ситуацией, совершенно недумая ни о прошлом, ни о будущем своей страны. А всякие общественные слушания и советы с народом – это так, для отвода глаз.От апрельских публичных слушаниях по проекту нового мусороперерабатывающего комплекса людей трясет до сих пор. Во-первых, прошли они в 10 км от полигона, и туда не попало большинство местных жителей – их намеренно задерживали на 3-х постах ДПС, а затем под предлогом опоздания не впустили в зал. Во-вторых, проектировщики из уважаемых государственных институтов настолько увлеклись показом слайдов будущего комплекса и рассказами о его безопасности, что потеряли целую речку.По их мнению, проектируемый комплекс расположен вне водоохранных и прибрежных защитных зон, а также не пересекает водные объекты. Встал житель Храброво:«Тут говорилось, что весь этот комплекс будет, ну как бы вне водоохранной зоны. А там река Ильинка протекает, - вот именно там, где все это затевается. Куда у вас река делась?».

Ответил Леонид Шмаренок, зам. Гендиректора Института проектирования, экологии и гигиены: «Нашими специалистами по результатам полевого исследования было выявлено, что на территории данного комплекса реки Ильинки нет. Водоток Ильинки начинается прямо за дорогой. Мы это подтверждаем, но начинается водоток за дорогой».

Житель: «Я 30 лет окашивал эту речку, так что я знаю, и все тут сидящие знают, что участок русла реки Еленка в 30 метрах от зловонной кучи раздавлен колесами и фактически закопан, а речка, между прочим, впадает в - Можайское водохранилище – в стратегически важный источник питьевой воды столицы». Начальник отдела экологического проектирования Анна Попова: «Река Ильинка действительно есть, но теперь она протекает за границами проектируемого комплекса».

После таких «экспертиз» в зале если еще кто-то и верил вдостоверностьинженерно-геологические изысканий в исполнении ООО «Техноватор», то это был глава округа Дмитрий Абаренов. Он и переводил стрелки с водоносных горизонтов на более привлекательные – инвестиционные:«Губернатором Московской областидано поручение полностью закрыть все свалки в том виде, в котором они существовали десятилетиями. Очень хорошо, что у нас появился инвестор от Правительства Московской области.И конечно для нас это очень важное знаковое событие, потому что мусор в Храброво валился беспорядочно в свое время, в итоге мы получили то, что получили - у нас есть эта гора. И сейчас стоит задача остановить эту свалку и сделать современный комплекс по переработке отходов. Он будет оборудован сортировкой, при которой до 30% полезных масс будет отправляться как вторсырье на дальнейшее использование. А оставшийся мусор будет формироваться в так называемые брикеты, складываться и после того как в 21-ом году у нас появятся мусоросжигательные заводы, эти брикеты будут отвезены туда. Это очень важно с точки зрения экологии, с точки зрения наших людей, и, конечно, мы полностью поддержали этот проект. Вы знаете, что обсуждался вопрос по строительству мусоросжигательного завода…Чтобы не было никаких сплетен поясню: современные технологии позволяют мусоросжигательные заводы делать в центре городов и никаких проблем с экологией нет, при наличии фильтров, но тем не менее, мы отстояли и губернатор нас поддержал, что мусоросжигательного завода на территории городского округа не будет, ни в каком месте, где бы вам не говорили».

Ожидалось, наверное, что люди с перепугу от крематория тут же дружно поддержат мусоропереработку у себя под носом, но 100% собравшихся высказались против этого счастья.

- В принципе, никто не спорит, что переработка самый экологичный и грамотный вариант обращения с отходами, - заявила «НИ» эколог Татьяна Филева. – Но надо учитывать:в Храброво увеличивают полигон на 500 тыс тонн, а рядом – в Михалях Калужской области, примерно, в 25 километрах от нас, строят под московский мусор полигон почти на 2 миллиона тонн в год. И это только начало строительства гигантского технопарка, в перспективе будут еще полигоны и мусоросжигающий завод. Профземресурс владеет на данный момент почти 2 тыс. га, из которых уже одна тысяча переведена под промышленность.Представляете, какая это нагрузка на Бородинскй комплекс? За три-пять лет будет разрушена вся экология, мы потеряем исторические деревни и,самое главное,- здоровье людей. Основными загрязняющими веществами будут метан, оксид углерода, аммиак и толуол. Не надо заблуждаться,что вклад остальных загрязняющих веществ составит менее 1%. Это выгодно утверждать хозяевам мусорного бизнеса, но не один из них не живет рядом с полигоном. Лично я гендиректора РТ-Инвест Андрея Шипелова не видела в Бородино ни разу.

Пропагандистом от него ходит по деревням глава округа Абаренов. 10 августа был у смутьянов в Храброво, которых во избежание скандалов не допустили на публичные слушания. Рассказывают: на встречу пришли200 человек. Вонь стояла невозможная, люди дышали через мокрые тряпки. Сам Абаренов целый час держался без респиратора, как бы демонстрируя,что пока можно житьи в таких условиях, ведь скоро в Храброво ожидаются перемены к лучшему. Никаких экспертиз, никаких разрешений и обоснований, планов по рекультивации полигона и по планируемому комплексу людям представлено не было. Только решение "сверху" - в 2020 году всё будет так, как "они там" решили.

Возможность отбиться еще не потеряна, хотя политические союзники один за другим покидают поле боя. Но находятся новые полководцы. На бородинских активистов вышла партия «Справедливая Россия». Приглашают на конспиративную встречу в библиотеку имени Ленина- «Приехать заранее. Сотруднику полиции сказать, что вам назначен прием на 15.00,без афиширования к кому идете». О! На Можайском рубеже намечаются серьезные дела. На встрече будет сам Миронов и все его партийные СМИ.

Автор: Людмила Бутузова