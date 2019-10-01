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C 2003 года потребление алкоголя в России снизилось более чем на 40%

17:45 1.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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С 2003 по 2016 годы потребление алкоголя в России снизилось на 43%. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На фоне этой тенденции снизилось число смертей, связанных с алкоголем. Смертность от алкогольных отравлений в 2003-2017 годах упала более чем на 70%, алкогольных психозов — на 80%, алкогольных заболеваний печени — более чем на 20%.

Смертность от всех причин на 100 тысяч населения в России в 2003-2018 годах снизилась на 39% среди мужчин и 36% среди женщин. В то же время средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Глава программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Феррейра-Борхес связала снижение потребления алкоголя в России с государственной политикой контроля над спиртными напитками.

В 2003 году, по данным ВОЗ, в России употребляли 20,4 литра алкоголя на душу населения. Это был один из самых высоких уровней потребления спиртного в мире.

В 2011 году Россия присоединилась к плану ВОЗ по сокращению вредного потребления алкоголя в Европе и выполнила многие рекомендации из этого плана — в частности, начала повышать цены на алкоголь и ограничивать его продажу.

В 2018 году Минздрав РФ заявил, что с 2011 года потребление алкоголя в России сократилось почти вдвое — с 18 до 9,3 литра на душу населения.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Здравоохранение и медицина в России, Производство и продажа алкоголя, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 00:56
Гость: Альфа

Потребление синтетических наркотиков значите увеличилось Привыкание с одного раза. У меня под подоконник окна первого этажа распространители закладки каждую неделю делают. Я заявил куда следует, так мне сказали, что службу по борьбе с наркотиками интересуют килограммы и более, а пакетиками им не с руки заниматься. Вот так. Сам не препятствую закладкам иначе зарежут в тёмном углу. А наши правоохранители умеют хорошо отлавливать только несогласных.
В прессе появилось сообщение, что в Питере на фундаменте забора, ограждающего Русский музей, было намалёвано слово путин, так правоохранители в момент его вычислили и поймали. Судят за вандализм, конечно так оно и есть. Нечего осквернять всякой писаниной музеи.
02.10.2019, 00:52
Гость: Mass.

Трудиться начал в оборонке в1964г.станочником ,учился рос до зам ди ректора пили всегда и при Хрущеве и при Брежневе и всех других в СССР Но так ПИТЬ КАк в 90е Никого не страшась СТРАШНО ВСПОМНИТЬ.
01.10.2019, 21:39
Гость: спокойный

ученый это человек которому для повышения самооценки растворы этанола разной крепости не нужны в отличии от так называемого народа который без бутылки ни в чем разобраться не может а деградировали ученые не в области морали а в своей профессиональной области потому что работать не дают не хотят что бы народ глядя на них чувствовал свое убожество и поднимал бунт
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