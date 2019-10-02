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По делу об избиении до смерти мужчины задержаны двое полицейских

15:50 2.10.2019
Наручники
© KM.RU, Илья Шабардин
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В городе Вольске Саратовской области задержаны сотрудники полиции, которых подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Труп 41-летнего мужчины был обнаружен прохожими 26 сентября на лесной тропинке около кладбища. Как установили судмедэксперты, смерть наступила в результате полученных травм груди, перелома ребер, разрыва легкого и большой кровопотери.

По версии следствия, в тот день полицейские задержали пьяного мужчину и надели на него наручники. Затем между ними завязался конфликт и на служебной машине сотрудники отвезли задержанного к кладбищу, где избили его ногами, после чего он умер.

Расследование дела взял на личный контроль прокурор области, сообщает «Интерфакс».

Темы: Саратовская область, Нарушения прав граждан сотрудниками полиции в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 20:02
Гость: Кот Мурр

ВЕРНО!
.
Журналиста конечно посадят "за дискредитацию",а полицаям разве,что условно дадут.
.
И то верно - не лезь в проблемы своей страны,а строчи себе пужастики :"В США жертвами в основном расстрелов полицейскими, шерифами оказываются более 1000 человек в год, только официально. То есть правосудия - нет. "(С)
02.10.2019, 19:59
Гость: Кот Мурр-пГавозащитнику.

Враньё на каждом слове!
.
Не 1000 ,а 400 -500,на более 300 000 000 человек населения.
В стране где ЛЮБОМУ можно купить хоть автомат и это разрешено Конституцией как неотемлемое право свободного гражданина.
.
Где обдолбанный негр в тёмном переулке может достать ,что угодно из "широких штанин".что-бы шмальнуть в полицейских и завопить про "дискриминацию" и быть поддержаным легионом таких-же "пГавозащитников" как ты.
02.10.2019, 19:54
Гость: Кот Мурр

Скрепно и духовненько отмучился сердешный патриот.
Наверное голосовал за Незаменимого.
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