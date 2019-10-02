По делу об избиении до смерти мужчины задержаны двое полицейских

15:50

В городе Вольске Саратовской области задержаны сотрудники полиции, которых подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Труп 41-летнего мужчины был обнаружен прохожими 26 сентября на лесной тропинке около кладбища. Как установили судмедэксперты, смерть наступила в результате полученных травм груди, перелома ребер, разрыва легкого и большой кровопотери.

По версии следствия, в тот день полицейские задержали пьяного мужчину и надели на него наручники. Затем между ними завязался конфликт и на служебной машине сотрудники отвезли задержанного к кладбищу, где избили его ногами, после чего он умер.

Расследование дела взял на личный контроль прокурор области, сообщает «Интерфакс».