Депутат Госдумы предложил «жертвам перестройки» придать статус льготников

10:30

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию.

Как пишет RT со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (фракция ЛДПР), к льготникам предлагается причислить так называемых "жертв перестройки". Соответствующее письмо направлено в адрес министра труда Максима Топилина.

В письме отмечается, что перестройка (реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов) стала "крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей СССР в 1990-е годы".

Сильнее всего перестройка "ударила" по тем, кому в те годы было 25-45 лет. В связи с глобальными изменениями, в стране резко упала рождаемость и существенно возросла смертность. Кроме того, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания.

В связи с этим, по мнению парламентария, необходимо ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Конкретные меры для социальной помощи в обращении не предлагаются. Однако отмечается, что подобным гражданам необходимо предоставлять различные льготы и субсидии.