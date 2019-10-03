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Депутат Госдумы предложил «жертвам перестройки» придать статус льготников

10:30 3.10.2019
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию.

Как пишет RT со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (фракция ЛДПР), к льготникам предлагается причислить так называемых "жертв перестройки". Соответствующее письмо направлено в адрес министра труда Максима Топилина.

В письме отмечается, что перестройка (реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов) стала "крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей СССР в 1990-е годы".

Сильнее всего перестройка "ударила" по тем, кому в те годы было 25-45 лет. В связи с глобальными изменениями, в стране резко упала рождаемость и существенно возросла смертность. Кроме того, многие "жертвы перестройки" рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания.

В связи с этим, по мнению парламентария, необходимо ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Конкретные меры для социальной помощи в обращении не предлагаются. Однако отмечается, что подобным гражданам необходимо предоставлять различные льготы и субсидии.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 20:01
Гость: гость

А я всё думаю, сколько людей уничтожили в 17-том, в Гражданскую, в 30-е. И всё для чего, чтобы нынешние 10% жрали в два, три горла?!
03.10.2019, 17:21
Гость: А вот странно

Почему самым ярым деятелям этой катастрофы, и памятники и центры и фонды. То есть для власти они Герои, хоть страну и ввергли в катастрофу. А вывод от этого никакой не напрашивается?
03.10.2019, 16:44
Гость: В перестройку

пенсионный возраст не поднимали.
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