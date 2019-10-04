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Россияне назвали размер зарплаты для полного счастья

12:48 4.10.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Для полного счастья среднестатистическому жителю России требуется доход в 161 тысячу рублей. При этом женщинам денег нужно на треть меньше, чем мужчинам, свидетельствуют данные опроса Superjob.

Если мужчинам для счастья нужна 181 тысяча рублей в месяц, то женщинам почти на треть меньше — 138 тысяч рублей в месяц, отмечается в исследовании. 

Самые высокие ожидания по зарплатам у жителей Москвы (212 тысяч рублей), Владивостока (205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей), а самые низкие — в Липецке (124 тысячи рублей), Кирове (120 тысяч рублей) и Оренбурге (115 тысяч рублей).

Как отметили эксперты, запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата — тем больше средств для счастья нужно. Гражданам с зарплатой до 30 тысяч рублей необходимо 117 тысяч рублей в месяц, а зарабатывающим от 80 тысяч — уже 238 тысяч рублей.

Темы: Россия, Рынок труда и безработица в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 20:31
Гость: Злой.

Из-за прихотей женщин всех пушных зверей истребили, а им все мало.
04.10.2019, 20:13
Гость: Угу.

200 000 ₽ это провинциальный минимум в месяц при этих ценах.
Когда нет стабильности и идет постоянный рост цен на всё, то и этих двух сот тысяч будет мало. Нужна будет ежемесячная корректировка и повышение месячного дохода. Как только это будут делать, то и повышать цены и раздувать инфляцию не будет нужды. Без этого - это будет чистой воды мошенничество и обман населения.
04.10.2019, 20:02
Гость: Баааааа.

Женщины лукавят, что им надо меньше денег чем мужчинам, потому что считают что деньги ее мужчины, это ее деньги плюс к своим. За мужние деньги можно прикупить и шубку в подарок, машинешку какую никакую вытянуть, салоны красоты посещать регулярно, пластика, одежонка шикарная на все случаи, да такая, чтобы дважды не повторяться когда идешь в гости или на банкет и т.д.
Для одинокого мужчины, что бы не заморачиваться для себя приготовлением дома еды будет хватать в провинции 250-300 тысяч в месяц. Тогда он может себе позволить лет через пять купить квартиру и еще лет через пять мало мальски ее обставить мебелью.
Вы по магазинам и хотя бы по кафешкам ходите, цены видите? Мебель чего стоит, одежда, обувь и пр. Только пообедать минимум штука улетает, а еще хочется позавтракать и поужинать.
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