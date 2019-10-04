Россияне назвали размер зарплаты для полного счастья

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Для полного счастья среднестатистическому жителю России требуется доход в 161 тысячу рублей. При этом женщинам денег нужно на треть меньше, чем мужчинам, свидетельствуют данные опроса Superjob.

Если мужчинам для счастья нужна 181 тысяча рублей в месяц, то женщинам почти на треть меньше — 138 тысяч рублей в месяц, отмечается в исследовании.

Самые высокие ожидания по зарплатам у жителей Москвы (212 тысяч рублей), Владивостока (205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей), а самые низкие — в Липецке (124 тысячи рублей), Кирове (120 тысяч рублей) и Оренбурге (115 тысяч рублей).

Как отметили эксперты, запросы россиян формируются из их реального дохода, то есть чем выше зарплата — тем больше средств для счастья нужно. Гражданам с зарплатой до 30 тысяч рублей необходимо 117 тысяч рублей в месяц, а зарабатывающим от 80 тысяч — уже 238 тысяч рублей.