В РПЦ призвали учить детей церковнославянскому языку вместо английского

22:38

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телекомпании "Союз" предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо в английского.

Димитрий Смирнов выразил несогласие с родителями, у которых "ребеночек не успел родиться - уже английскому учат". По мнению священника, "надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому (мы от греков восприняли нашу веру), это же тоже очень важно".

"А так, конечно, стоит (на богослужении - ред.) как столица Камбоджи и ничего не понимает", - приводит его слова "Интерфакс".

Тем, кто предлагает Церкви перейти на современный язык, он предложил взять газетную бумагу, на ней написать "1000 рублей" и идти в магазин, добавив, что там все-таки захотят получить настоящую купюру. "Так вот, это (церковнославянский - ркд.) настоящий, а современный язык - это ненастоящий, там половина аглицизмов - все же щеголяют... Вместо коробки для еды "фудбокс" говорят в самолете. "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу?" - отметил священник.

Смирнов также высказался против перевода богослужений на русский язык. Он заявил, что не хочет подстраиваться под ленивых людей. "Русский язык - язык газет, язык телевидения - это меня совсем не устраивает, а церковнославянский, как один мудрый батюшка сказал, на нем не написано ни одной плохой книги", - отметил отец Димитрий.