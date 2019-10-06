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В РПЦ призвали учить детей церковнославянскому языку вместо английского

22:38 6.10.2019
Протоиерей Димитрий Смирнов. Стоп-кадр видео
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Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телекомпании "Союз" предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо в английского.

Димитрий Смирнов выразил несогласие с родителями, у которых "ребеночек не успел родиться - уже английскому учат". По мнению священника, "надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому (мы от греков восприняли нашу веру), это же тоже очень важно".

"А так, конечно, стоит (на богослужении - ред.) как столица Камбоджи и ничего не понимает", - приводит его слова "Интерфакс".

Тем, кто предлагает Церкви перейти на современный язык, он предложил взять газетную бумагу, на ней написать "1000 рублей" и идти в магазин, добавив, что там все-таки захотят получить настоящую купюру. "Так вот, это (церковнославянский - ркд.) настоящий, а современный язык - это ненастоящий, там половина аглицизмов - все же щеголяют... Вместо коробки для еды "фудбокс" говорят в самолете. "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу?" - отметил священник.

Смирнов также высказался против перевода богослужений на русский язык. Он заявил, что не хочет подстраиваться под ленивых людей. "Русский язык - язык газет, язык телевидения - это меня совсем не устраивает, а церковнославянский, как один мудрый батюшка сказал, на нем не написано ни одной плохой книги", - отметил отец Димитрий.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 07:41
Гость: Ох.

Да ради бога, пусть своих детей учат чему им вздумается.
07.10.2019, 07:20
Гость: Ейбогус

Так,
Это ж не для перевода учебника. Это для образованности, широкой.
И для интереса. Мне тоже нравится этот язык,торжественно-неторопливый,несущий и дух времени. Вот,болгарский сохранил этот
Флер,очарование старины.
Когда и жили неторопливо,и строили на века.
07.10.2019, 07:10
Гость: blog2038,.

Я не рекомендовал бы путать веру с организованной религией - для того чтобы верить в церковь ходить не обязательно да и часто очень вредно.
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