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Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

07:10 7.10.2019
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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Москва возглавила рейтинг городов России с самыми высокими заработными платами в 2019 году. Соответствующие результаты исследований были опубликованы РИА Новости.

Отмечается, что в рейтинг попали города,  в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек. Также во время исследвоания учитывался ценовой фактор: соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора.

Исследование показало, что в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве. Так, средняя зарплата в российской столице в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Зарплату, превышающую 80 тысяч рублей в месяц, также получают работники еще трех городов: Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6. Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять - столицы северокавказских республик.

Всего же в рейтинг попали 100 городов России.

Темы: Россия, Рейтинги, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 08:49
Гость: Алексей 65

Пишу с Сахалина.
Средняя зарплата как средняя по больнице. Важна она скроее Путину. Средняя по Москве - когда Миллер и Сечин и иже с ними получают по миллиарду в год, а сотрудник Почты России 200 000 в год, не сложно сосчитать какой она будет.
Если убрать нефтегазовый сектор, чиновников Сахалина, то зарплата в экономике обслуживания в среднев около 40 000 рублей, при учёте, что цены не московские на продукты и услуги. сах точка ком в помощь, это местный ресурс, в разделе "работа" можно посмотреть текущие объявления о приёме на работу и уровень зарплат.
07.10.2019, 08:16
Гость: SL

В Сургуте и Хантемансийске средняя зарплата 80 тры? ВРАНЬЕ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА!!!!
07.10.2019, 07:39
Гость: Выхлоп.

Опять средняя зарплата, писали бы что от миллиона в день до 25 тысяч рублей в месяц.
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