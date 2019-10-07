Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

07:10

Москва возглавила рейтинг городов России с самыми высокими заработными платами в 2019 году. Соответствующие результаты исследований были опубликованы РИА Новости.

Отмечается, что в рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек. Также во время исследвоания учитывался ценовой фактор: соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора.

Исследование показало, что в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве. Так, средняя зарплата в российской столице в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Зарплату, превышающую 80 тысяч рублей в месяц, также получают работники еще трех городов: Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6. Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять - столицы северокавказских республик.

Всего же в рейтинг попали 100 городов России.