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Накануне своего дня рождения Путин отдохнул в сибирской тайге

12:28 7.10.2019

6 рктября, накануне своего дня рождения, президент России Владимир Путин пробывал в сибирской тайге. В компании министра обороны Сергея Шойгу глава государства гулял по лесу, собирал грибы, за рулем внедорожника проехал по тайге, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент также поднялся на вершину горы, откуда осмотрел окрестности, полюбовался рекой Енисей. Во время одной из остановок Путин и Шойгу устроили пикник у костра.

Фоторепортаж

Пресс-служба Путина впервые за последние годы не указала, в каком именно регионе он отдыхал, отмечает издание "Тайга.инфо". В прежние годы президент ездил в Хакасию и Туву. Пейзажи на опубликованных Кремлем фотографиях напоминают тувинские.

В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет.  День рождения он планирует провести на природе, в кругу родных и близких.

Фото: Пресс-служба Кремля

Темы: Владимир Путин
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