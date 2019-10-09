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ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ в 9 регионах РФ

12:14 9.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сотрудники ФСБ разоблачили организацию, действовавшую под вывеской благотворительной, однако занимающейся спонсированием террористов из запрещенных в России организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (ИГ).

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, организация действовала в девяти российских регионах: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области.

В нее входило более 100 сторонников идеи установления всемирного халифата, в том числе участники вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году. Злоумышленники через интернет под видом благотворительности собрали более 6 млн рублей, которые затем были переведены за рубеж для совершения терактов в Сирии.

За создание организации были задержаны 25-летний мужчина и 30-летняя женщина. При обысках у них была изъята экстремистская литература, десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, 6 тысяч долларов наличными и отчеты о перечислении денег. 

Темы: Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 15:33
Гость: 1945

Хоть ФСБ занимается полезным делом,в отличие от чьей-то "гвардии".
09.10.2019, 13:05
Гость: РЖГ

Должны быть суды.
09.10.2019, 12:46
Гость: Интересуюсь

А что они там с литературой делают? Читаю перед сном?
Все комментарии (4)
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