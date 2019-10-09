Госдума приостановит командировки депутатов в США

11:39

Государственная дума РФ приостановит все поездки депутатов в США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление советника спикера Вячеслава Володина Анастасию Кошеварову.

Как сообщается, данное решение будет принято после инцидента с допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой.

"Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения", - заявила Кошеварова, добавив, что допрашивать депутата Госдумы имеют право только российские силовые ведомства.

По словам Кошеваровой, уже отменена командировка в США председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Вопрос же о приостановке поездок в США депутатов рассмотрит Совет Думы сегодня, 9 октября.

Депутат Инга Юмашева ездила в США в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с американским Конгрессом. Она принимала участие в форуме "Диалог Форт Росс". По прилете в Нью-Йорк, в аэропорту она была задержана сотрудником ФБР, который около часа беседовал с ней в отдельной комнате.