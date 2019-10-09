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Госдума приостановит командировки депутатов в США

11:39 9.10.2019
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Государственная дума РФ приостановит все поездки депутатов в США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление советника спикера Вячеслава Володина Анастасию Кошеварову.

Как сообщается, данное решение будет принято после инцидента с допросом в США депутата Госдумы Инги Юмашевой.

"Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивало ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения", - заявила Кошеварова, добавив, что допрашивать депутата Госдумы имеют право только российские силовые ведомства.

По словам Кошеваровой, уже отменена командировка в США председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Вопрос же о приостановке поездок в США депутатов рассмотрит Совет Думы сегодня, 9 октября.

Депутат Инга Юмашева ездила в США в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с американским Конгрессом. Она принимала участие в форуме "Диалог Форт Росс". По прилете в Нью-Йорк, в аэропорту она была задержана сотрудником ФБР, который около часа беседовал с ней в отдельной комнате. 

Темы: Отношения России и США, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 16:17
Гость: Мамбе

Добавлю.А ещё пусть едут в Абхазию, Осетию, в Приднестровье и в Донбасс.
09.10.2019, 15:49
Гость: Игумен Цыпка

Ну вот почему наших всё время обижают?!
А ихних - нет!
09.10.2019, 15:13
Гость: Поручик

Прекратите грабить Россию и российский народ, воровать и брать взятки, может быть тогда и отношение к депутат РФ измениться за границей не будут задерживать и допрашивать. Помогите хоть одному ветерану в России газ к дому подключить, когда рядом экспортный газопровод проходит.
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