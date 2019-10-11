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Умер легендарный советский космонавт Алексей Леонов

15:15 11.10.2019

Легендарный советский космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.


Алексей Леонов. Фото с сайта 24smi.org
 

"Да, к сожалению, это действительно так", - заявили в ЦПК, добавив, что в последние годы космонавт тяжело болел.

Супруга Леонова отказалась от комментариев, заявив, что "сейчас не время".

Алексей Леонов известен как первый в мире человек, вышедший в открытый космос. Впервые он совершил космический полет в марте 1965 года. Он был вторым пилотом корабля "Восход-2". Во время этого полета Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, продлившийся 12 минут. При возвращении он столкнулся с нештатной ситуаций: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

Леонов - дважды Герой Советского Союза.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 20:22
Гость: вы правы,

1 -деньги не пахнут,2- вОвремя предать,это не предать, а предвидеть/ так,вероятно,думал он в последнее время/
11.10.2019, 19:38
Гость: А чё?

Был советским космонавтом, а стал буржуинским лакеем. Надеюсь на небесах по достоинству оценят его двуличие.
11.10.2019, 19:05
Гость: Татьяне Алексеевне

Простой русский парень из деревни Листвянка, восьмой ребёнок в семье, советская власть, образно говоря, сделала из него ни просто человека,а великого космонавта, и вдруг этот космонавт очень полюбил антинародный ельцинско-путинский режим, что аж стал членом высшего совета единой Росии и вице- президентом "Альфа-банка", ну согласитесь ради этого надо было чем-то
пожертвовать, немножко,чуть-чуть, ну совестью, или там убеждениями,самую малость.
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