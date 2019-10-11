Умер легендарный советский космонавт Алексей Леонов

15:15

Легендарный советский космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.



Алексей Леонов. Фото с сайта 24smi.org



"Да, к сожалению, это действительно так", - заявили в ЦПК, добавив, что в последние годы космонавт тяжело болел.

Супруга Леонова отказалась от комментариев, заявив, что "сейчас не время".

Алексей Леонов известен как первый в мире человек, вышедший в открытый космос. Впервые он совершил космический полет в марте 1965 года. Он был вторым пилотом корабля "Восход-2". Во время этого полета Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, продлившийся 12 минут. При возвращении он столкнулся с нештатной ситуаций: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

Леонов - дважды Герой Советского Союза.