Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

13:19

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Согласно материалам дела, "в период с 2016 по 2018 годы, используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО "Южуралмост". С этой компанией было заключено 15 контрактов.

Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО "Виста", владельцем контрольного пакета которого является Дубровский.

Но допросить или задержать экс-губернатора не представляется возможным, так как Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, где у него есть недвижимость, оформленная, по сообщениям СМИ, на сына.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку.