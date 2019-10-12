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Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

13:19 12.10.2019
Фото с сайта bfm74.ru
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Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Согласно материалам дела, "в период с 2016 по 2018 годы, используя свои полномочия, губернатор Челябинской области Дубровский путем включения в конкурсную документацию специальных требований обеспечил победу в конкурсах на строительство и реконструкцию дорог АО "Южуралмост". С этой компанией было заключено 15 контрактов.

Дивиденды за выигранные конкурсы зачислялись на счета ЗАО "Виста", владельцем контрольного пакета которого является Дубровский.

Но допросить или задержать экс-губернатора не представляется возможным, так как Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, где у него есть недвижимость, оформленная, по сообщениям СМИ, на сына.

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку. 

Темы: Челябинская область, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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12.10.2019, 19:34
Гость: Хмы

Спиши слова.
12.10.2019, 18:57
Гость: ...

Береги сердце, сердечник, не волнуйся ты так, всё будет хорошо.
12.10.2019, 16:53
Гость: Сердечник

а из нашего окна вся швейцария видна
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