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По «московскому делу» задержаны еще четверо подозреваемых

16:16 14.10.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет РФ рассказал о задержании четырех новых фигурантов «московского дела»: Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова.

«В рамках расследования СКР уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится на сайте ведомства. 

При этом подробно в релизе описан лишь один эпизод: по версии следователей, 27 июля на Рождественке Егор Лесных и Максим Мартинцов повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Лесных также подозревается в ударе другого сотрудника правоохранительных органов ногой.

Задержанного Андрея Баршая подозревают в том, что он толкнул росгвардейца с разбега в спину. Где и когда это произошло, в СК не уточнили. Владимир Емельянов, по версии следствия, силой удерживал росгвардейца. «Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», — добавили в СК. Следствие пообещало в ближайшее время предъявить задержанным обвинение и обратиться в суд для избрания меры пресечения.

Всего новых фигурантов дела шесть, но имена еще двоих подозреваемых СК не назвал, заметив, что они, «узнав о проведении следственных действий, скрылись». При этом ранее стало известно, что в СК доставлен активист движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинич — к нему пока не пустили адвоката. Брат Кулинича Всеволод заявил, что его подозревают по «статье о массовых беспорядках».

Темы: Массовые акции и беспорядки в России, Расследования в России, Следственный комитет России, Массовые беспорядки в Москве
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 19:07
Гость: Сибиряк

Люди вышли на за денежку, а за здравый смысл!!! То как пострадала Росгвардия невозможно сравнить с их действиями по отношению к мирным людям! Избивали и увозили за не за что.
Цепные псы режима... Для меня и многих других теперь эта структура сравнима с полицаями времён ВОВ.
14.10.2019, 18:38
Гость: Ronald

Поддерживаю на все 100%...!!! Иначе будут стрелять и убивать, вначале росгвардейцев, а потом всех, кто не угоден...Пример - фашисткая укросрания
14.10.2019, 18:34
Гость: Когда будет

"дело врачей"? Пора разобраться с этими онкологами.
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