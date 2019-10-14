По «московскому делу» задержаны еще четверо подозреваемых

16:16

Следственный комитет РФ рассказал о задержании четырех новых фигурантов «московского дела»: Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова.

«В рамках расследования СКР уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится на сайте ведомства.

При этом подробно в релизе описан лишь один эпизод: по версии следователей, 27 июля на Рождественке Егор Лесных и Максим Мартинцов повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Лесных также подозревается в ударе другого сотрудника правоохранительных органов ногой.

Задержанного Андрея Баршая подозревают в том, что он толкнул росгвардейца с разбега в спину. Где и когда это произошло, в СК не уточнили. Владимир Емельянов, по версии следствия, силой удерживал росгвардейца. «Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», — добавили в СК. Следствие пообещало в ближайшее время предъявить задержанным обвинение и обратиться в суд для избрания меры пресечения.

Всего новых фигурантов дела шесть, но имена еще двоих подозреваемых СК не назвал, заметив, что они, «узнав о проведении следственных действий, скрылись». При этом ранее стало известно, что в СК доставлен активист движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинич — к нему пока не пустили адвоката. Брат Кулинича Всеволод заявил, что его подозревают по «статье о массовых беспорядках».