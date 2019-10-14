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Минобороны предложило отмечать в России День Русской Америки

23:25 14.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Уже в 2020 году в России может появиться новый памятный день - День Русской Америки.

С такой инициативой выступило Министерство обороны России, в котором считают, что это позволит улучшить развитие отношений между странами, сообщает РБК.

«В настоящее время в РФ не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества», - отмечается в уведомлении о подготовке проекта указа президента.

Отмечать День Русской Америки предлагается 19 июля - в этот день (8 июля по старому стилю) в 1799 году император Павел I подписал указ о создании Российско-американской компании по освоению Аляски, которая имела монопольное право на промыслы, разработку полезных ископаемых и торговлю на северо-западе Америки, а также исключительное право открытия и присоединения к России новых территорий в северной части Тихого океана.

Указом Павла I компания получила привилегии на 20 лет, которые продлевались в 1821 и 1841 годах (упразднена в 1881 году).

Напомним, 5 июля в центре Екатеринбурга американские дипломаты при поддержке «Ельцин центра» провели празднование Дня независимости США. На следующий день в социальных сетях раскритиковали данную инициативу, призвав закрыть «Ельцин центр».

Темы: США, Праздничные дни и памятные даты в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 07:38
Гость: Что курим?

И это позволит нам вернуть Аляску? Вы с центром ЕБН и Горби разберитесь .
15.10.2019, 07:34
Гость: ***

Ты это НАТОвцам объясни потолковей.
15.10.2019, 07:21
Гость: предложение

А почему бы не отмечать день Русского Китая?Ведь были политые кровью Порт-Артур,Дальний,КВЖД,Даманский?
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