Минобороны предложило отмечать в России День Русской Америки

23:25

Уже в 2020 году в России может появиться новый памятный день - День Русской Америки.

С такой инициативой выступило Министерство обороны России, в котором считают, что это позволит улучшить развитие отношений между странами, сообщает РБК.

«В настоящее время в РФ не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества», - отмечается в уведомлении о подготовке проекта указа президента.

Отмечать День Русской Америки предлагается 19 июля - в этот день (8 июля по старому стилю) в 1799 году император Павел I подписал указ о создании Российско-американской компании по освоению Аляски, которая имела монопольное право на промыслы, разработку полезных ископаемых и торговлю на северо-западе Америки, а также исключительное право открытия и присоединения к России новых территорий в северной части Тихого океана.

Указом Павла I компания получила привилегии на 20 лет, которые продлевались в 1821 и 1841 годах (упразднена в 1881 году).

Напомним, 5 июля в центре Екатеринбурга американские дипломаты при поддержке «Ельцин центра» провели празднование Дня независимости США. На следующий день в социальных сетях раскритиковали данную инициативу, призвав закрыть «Ельцин центр».