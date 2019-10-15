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СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК

11:06 15.10.2019
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В 30 регионах России начались обыски в рамках уголовного дела об отмывании средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По ее словам, следственные действия проводят как в штабах самой организации, так и по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. «Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», - добавила она.

Ранее суд арестовал счета ФБК. По версии следствия, деньги на них поступали из иностранных источников. Нескольких сотрудников фонда вызвали на допрос.

В августе текущего года СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей. Сообщалось, что в период с 2016 по 2018 год сотрудники фонда получали от третьей стороны деньги в рублях и в валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

На минувшей неделе Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. Директор фонда заявил, что обжалует это решение, так как они никогда не получали иностранного финансирования.

Темы: Последствия снегопадов и ливней, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 17:30
Гость: По суркову

- путинизм.
15.10.2019, 17:20
Гость: Врачу,

исцелися сам!
15.10.2019, 16:49
Гость: SL

У пупина воры не сидят, сидят не согласные с воровским режимом.
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