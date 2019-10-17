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В СК назвали причину гибели пассажиров сгоревшего в мае SSJ100

12:51 17.10.2019
Катастрофа SSJ100
Скриншот с YouTube
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Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося во время жесткой посадки в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта юстиции Зигмунда Ложиса.

По словам Ложиса, экспертиза показала, что опасные для жизни вещества выделялись не только при горении топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика. А так как все произошло очень быстро, большинство пассажиров не успели покинуть самолет и погибли в креслах, не успев отстегнуться и хоть как-то среагировать на происшедшее.

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» произошла 5 мая. Пилоты самолета, летевшего из Москвы в Мурманск, решили вернуться из-за технических неполадок. Однако сесть удалось только со второй попытки. При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь распространился очень быстро по хвостовой части самолета.

В результате ЧП погиб 41 человек, 33 пассажира и 4 члена экипажа спаслись.

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 16:55
Гость: пи....

Если бы был летчиком,то не писал бы "фигню"на уровне бабки со скамейки у подъезда.Ты скорее всего "пожарник".
17.10.2019, 15:59
Гость: ABCD

Отделка солона между прочим итальянского производства...
17.10.2019, 15:17
Гость: Ха!

Щаззз набегут лоббисты боинга и арбуза и начнут хаять Суперджет и выгораживать бездарного летуна.
Все комментарии (10)
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