]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за информации о росте тарифов «Победа»

14:52 17.10.2019
Фото с сайта travelq.ru
Материалы по теме:

Генпрокуратура России инициировала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании «Победа», пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с сообщениями об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании «Победа».

В минувшую среду представители «Победы» сообщили, что с 28 октября цены на перелеты в Россию из-за границы вырастут на 25 евро. В компании объяснили подорожание необходимостью включения в тариф стоимости регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах.

Как рассказал Куренной, прокуратура ранее обнаружила нарушения в работе «Победы» после жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах. В связи с этим был подан иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.

В ходе текущей проверки прокуратура даст оценку правомерности повышения стоимости авиабилетов.

«В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», - резюмировал Куренной. 

Темы: Авиасообщение в России, Бюджетные авиакомпании, Генпрокуратура РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.