Генпрокуратура начала проверку из-за информации о росте тарифов «Победа»

14:52

Генпрокуратура России инициировала проверку из-за информации о подорожании международных авиаперелетов компании «Победа», пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с сообщениями об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании «Победа».

В минувшую среду представители «Победы» сообщили, что с 28 октября цены на перелеты в Россию из-за границы вырастут на 25 евро. В компании объяснили подорожание необходимостью включения в тариф стоимости регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах.

Как рассказал Куренной, прокуратура ранее обнаружила нарушения в работе «Победы» после жалоб на платную регистрацию в зарубежных аэропортах. В связи с этим был подан иск в Мосгорсуд, который его удовлетворил.

В ходе текущей проверки прокуратура даст оценку правомерности повышения стоимости авиабилетов.

«В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», - резюмировал Куренной.