Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

17:47

Четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из-под стражи. Такое решение принял Заводский районный суд Кемерово, передает ТАСС.

По информации агентства, обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще четырем обвиняемым продлили срок ареста на три месяца.

Из-под ареста были освобождены директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (его фирма отвечала за пожарную безопасность торгового центра), его подчиненный Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин, а также начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением.

25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре погибли 60 человек, 37 из которых — дети, еще 79 человек пострадали. Причиной пожара стала протекавшая крыша, вода с которой залила светильник, что вызвало замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.