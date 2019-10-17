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Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

17:47 17.10.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из-под стражи. Такое решение принял Заводский районный суд Кемерово, передает ТАСС.

По информации агентства, обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще четырем обвиняемым продлили срок ареста на три месяца.

Из-под ареста были освобождены директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (его фирма отвечала за пожарную безопасность торгового центра), его подчиненный Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин, а также начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением.

25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре погибли 60 человек, 37 из которых — дети, еще 79 человек пострадали. Причиной пожара стала протекавшая крыша, вода с которой залила светильник, что вызвало замыкание. После трагедии возбудили уголовные дела и наказали ответственных должностных лиц. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы.

Темы: Пожар в Кемерове, Кемеровская область, Пожары и возгорания в России
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