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Мособлдума разрешила госслужащим работать удаленно

12:05 17.10.2019
Мособлдума
Фото с сайта mosoblduma.ru
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Государственные гражданские служащие, которые замещают младшие, старшие и ведущие должности, смогут заключать контракт на дистанционное исполнение своих обязанностей.

Соответствующий закон был принят депутатами Мособлдумы в ходе заседания регионального парламента, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что для таких служащих законом не предусмотрены денежные выплаты на проезд по территории Московской области и Москвы, а порядок дистанционной работы определяется служебным распорядком госоргана и должностным регламентом работника.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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