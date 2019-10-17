Мособлдума разрешила госслужащим работать удаленно
Фото с сайта mosoblduma.ru
Государственные гражданские служащие, которые замещают младшие, старшие и ведущие должности, смогут заключать контракт на дистанционное исполнение своих обязанностей.
Соответствующий закон был принят депутатами Мособлдумы в ходе заседания регионального парламента, сообщает агентство «Москва».
Отмечается, что для таких служащих законом не предусмотрены денежные выплаты на проезд по территории Московской области и Москвы, а порядок дистанционной работы определяется служебным распорядком госоргана и должностным регламентом работника.